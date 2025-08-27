Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en un Cercanías de Málaga

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una menor en un tren de Cercanías de Málaga, después de que la madre de la víctima le reconociera días después del suceso en el mismo trayecto y avisara a la Policía.

Confirmación en el trayecto Málaga-Pizarra

La presunta agresión sexual ocurrió hace una semana, en el trayecto que une Málaga y Pizarra, y se había presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Este lunes, la madre de la menor, que hacía el mismo trayecto, reconoció al hombre y, tras enviar una foto a su hija, confirmó que era él, han informado a EFE fuentes policiales.

La mujer avisó a la Policía y los agentes esperaron al hombre en una parada del Cercanías en Málaga capital y le detuvieron por un presunto delito de agresión sexual.

El hombre, de 28 años, es de origen árabe con albinismo, un rasgo que permitió a la madre identificarle rápidamente.