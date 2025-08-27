Fallece Emilio Benéitez, alma mater del mítico bar Emily

La avenida Príes está de luto. Este miércoles por la mañana ha fallecido Emilio Benéitez, alma mater del mítico Emily Bar, donde tomar una copa y escuchar jazz era una religión. Donde conocer la contraseña adecuada te abría la verja a un mundo que se está perdiendo en la Málaga cada vez más turisficada.

Emilio Benéitez ha fallecido esta mañana en el Hospital Quirón, a donde fue ingresado de urgencia en estado grave. El velatorio es en la sala 9 de Parcemasa y el funeral, a las 11.30 horas. Con esta ceremonia se despide a una persona que tuvo una vida intensa y creó un oásis de buena música, buen ambiente y recogimiento en su bar de la avenida Príes, casi escondido desde que el luminoso cayó de forma accidental. Donde entrar era casi para iniciados que no dejaban de volver cuando querían regresar a la Málaga cosmopolita.

Interior del Emily Bar. / L. O.

Emilio Benéitez tuvo una vida intensa, abrió el bar en 1981, pero ya antes había ido a estudiar Psicología a Bélgica, aunque pronto terminó trabajando en un hotel de París y luego se fue a Canadá. Volvió pasados los 30 años con muchas experiencias y gran añoranza de Málaga. Quería vivir y conocer lo que había fuera de la España tardofranquista, pero nunca dejó de anhelar su regreso a Málaga.

La apertura de Emily Bar fue su forma de traer su vida y su experiencia a Málaga. El jazz era la banda sonora de este bar, hogar de Emilio. Casi literalmente, ya que vivía justo encima del local. Poco a poco convirtió el bar en un punto de encuentro, abierto, agradable, acogedor, internacional, pero siempre malagueño. Era un espejo de la propia personalidad de Emilio. No pocas veces se comparaba su bar con el conocido Rick's Cafe de Casablanca, donde la libertad tenía su reducto en un mundo complejo y agresivo. Emily era un reducto de libertad y buena música. Con las paredes llenas de fotos de actores, actrices, músicos y todo un universo de buen gusto que salía de Emilio.

Con su fallecimiento se va un trocito de Málaga, un pedazo de su personalidad e historia. Como el Bar Ricardo de la calle Larios, se irá quedando en la memoria de unos pocos y en las líneas de las crónicas de la ciudad. Quizá surjan otros que no sean una franquicia y donde la verdad sera su divisa. Como así lo entendió Emilio.