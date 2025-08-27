La Junta cancela 3.812 viviendas turísticas en Málaga entre 2024 y 2025

La Junta de Andalucía ha cancelado ya 3.812 viviendas de uso turístico en Málaga por incumplir la normativa urbanística o turística, lo que supone el 37% de las bajas a nivel andaluz, que afectan a 10.266 de estos alojamientos. De hecho, es en esta provincia donde más cancelaciones se han registrado, teniendo en cuenta el acumulado de todo 2024 y lo que va de 2025.

Solo en la capital, donde las viviendas turísticas superan ya los 12.000 registros, la Consejería de Turismo ha cancelado la inscripción de 1.280 viviendas de uso turístico en el Registro de Turismo de Andalucía, según los datos recabados por la Dirección General de Ordenación Turística, que incluye tanto cancelaciones de parte o de oficio a instancias de los ayuntamientos o de la propia consejería. Si se comparan las cancelaciones entre la provincia y la capital de la Costa del Sol, esta urbe concentra el 33,5% de las cancelaciones en suelo malagueño.

Con respecto al resto de provincias andaluzas, detrás de Málaga se sitúa Granada, con 1.807 cancelaciones-988 en la capital-; Cádiz con 1.352 -471 en la capital-; Sevilla con 1.198 -1.067 en la capital-; Almería con 686 -121 en la capital-; Córdoba con 679 -569 en la capital-; Huelva con 403 -52 en la capital-; y, por último, Jaén con 329 -80 en la capital-. Los datos de la Consejería de Turismo reflejan que las cancelaciones se acumulan en las capitales de provincia, que representan el 45% del total.

Hay que recordar que las neuvas regulaciones que se han ido implementando desde el año pasado, como es el decreto que aprobó la Junta en enero de 2024 y las posteriores medidas municipales, no tienen efecto retroactivo, lo que quiere decir que solo afecta a aquellas viviendas turísticas dadas de alta con posterioridad a la aprobación de las restricciones.

Bernal defiende su gestión

En un comunicado de la Junta, el consejero de Turismo, Arturo Bernal ha defendido su "gestión turística", esgrimiendo que "no está pensada solo para el visitante", ya que se "impulsa un turismo" en el que el residente es un "actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas".

Bernal afirma que ante la proliferación de las viviendas de uso turístico vieron la "necesidad de trabajar mano a mano con los ayuntamientos que son los competentes a la hora de planificar su modelo de ciudad", por lo que la Junta cuenta con seis convenios con consistorios andaluces para el control de las VUT, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Málaga, junto al de Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería, a los que se incorporarán próximamente los municipios de Alhaurín el Grande, Córdoba y El Puerto de Santa María.

“Con las cifras de hoy, queda demostrado que el trabajo que venimos haciendo está dando resultados”, ha incidido Bernal resaltando la mejora de la coordinación administrativa para una gestión eficiente y ágil. “Continuamos así trabajando para que nuestro modelo turístico siga siendo un referente y siga generando oportunidades de futuro para los andaluces”, ha insistido.

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, en una imagen de archivo. / L.O

Conferencia Sectorial

El consejero de Turismo ha recordado que el Gobierno andaluz lleva tres años solicitando una Conferencia Sectorial por parte del Ministerio de Turismo para que se aborde la proliferación de las VUT que se ha extendido por todo el país. “Continuamos sin respuestas. Sorprende el poco peso que el turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España”, ha lamentado.

En este sentido, ha valorado el resto de medidas impulsadas por la Consejería, entre ellas el Plan de Inspección Programada donde se han priorizado los programas específicos la lucha contra la clandestinidad en el ámbito de las VUT. Dicho control se ha avanzado con medidas de gestión automatizada como la integración de base de datos, la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos o procesos de Web Scraping.

Candados de pisos turísticos. / Álex Zea

Moratoria en Málaga

Desde el pasado fin de semana, la capital malagueña mantiene activa una moratoria de tres años que impide la inscripción de nuevas viviendas turísticas mientras se modifica la normativa urbanística municipal que actualizará los usos turísticos y residencial en la ciudad. Se trata de una medida que se acoge al decreto de la Junta que regula estos alojamientos y que ayuntamientos como el de Sevilla han descartado.