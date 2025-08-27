Finalizan los trabajos de mejora del sistema de depuración de agua del lago del Parque del Oeste

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste (Limposam), ha finalizado la ejecución de la obra de mejora del sistema de depuración de agua del lago que se ubica en el interior del Parque del Oeste, en el distrito Carretera de Cádiz.

En concreto, las actuaciones, que han sido ejecutadas por Sacrog 85 S.L, por un importe de 43.020,53 euros (IVA incluido), se iniciaron el pasado 8 de julio y se han centrado en la instalación de una nueva canalización del trazado de depuración para sustituir las existentes. Todo ello, para el correcto el mantenimiento y la mejora de la calidad del agua que contiene el lago artificial.

Desde el Ayuntamiento explican que el lago cuenta con una estación de depuración compuesta de cuatro depuradoras con sus respectivos sistemas de bombeo y canalizaciones para la aspiración del agua localizados en cuatro puntos. Dado que el trazado de estas canalizaciones discurre bajo el vaso del lago, como solución, se han creado dos nuevas canalizaciones.

Actualmente, la empresa constructora se encuentra recogiendo el material de obra empleado que estaba en el interior y en las inmediaciones del lago y el personal de mantenimiento de la empresa municipal está llevando a cabo las labores de limpieza pertinentes tras la finalización de las actuaciones.

Mantenimiento de la lámina de agua

Además del sistema de renovación del agua del lago, entre las distintas tareas de mantenimiento que realiza el personal de Limposam se encuentran el movimiento de equipos y estructuras en toda la lámina de agua, la limpieza de lodos, sólidos y elementos subacuáticos, así como la limpieza de elementos externos al lago.

Además, existe una red de 'skimmer' para la eliminación en varios puntos estratégicos del lago de la acumulación de natas y sólidos en la superficie del agua. Igualmente, el personal de mantenimiento realiza la limpieza y retirada de elementos en la superficie de la lámina de agua de forma manual.

Actuaciones de mejora

Además de la renovación de la canalización del sistema de depuración del agua, desde Limposam, empresa dependiente del Área de Servicios Operativos se ha impulsado la contratación para la mejora del funcionamiento del géiser, que está condicionado por la nueva regulación recogida en el Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

La actuación que se va a contratar posibilitará clorificar el agua que nutre al géiser, de modo que se garantice la no afección a la fauna que habita en el lago.

Igualmente, se contratará en los próximos meses la instalación de 16 nuevas cámaras de videovigilancia que se unirán a las 19 que ya están operativas en el interior del parque para reforzar la seguridad de las 45 obras escultóricas que alberga el recinto.