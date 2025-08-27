Málaga se confirma como la tercera plaza con las hipotecas para vivienda más altas de España: casi 208.000 euros de media

La firma de hipotecas para compra de vivienda en Málaga continúa a gran ritmo este 2025 y contabiliza, a mitad de ejercicio, un total de 10.739 préstamos formalizados, con una subida del 18,2% en relación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El valor de la hipoteca media que los bancos están concediendo en Málaga se sitúa en los 207.940 euros, un nivel que supera en un 10,5% al que se registraba a estas mismas alturas de 2024 (188.000). Estos 20.000 euros de incremento medio en las operaciones firmadas en la provincia es síntoma también del aumento permanente del precio de la vivienda.

El importe de los préstamos concedidos en Málaga en el promedio del año es el tercero más alto del país a nivel provincial, como viene siendo habitual desde hace mucho meses, tan sólo superado por los 278.200 de promedio que presenta Baleares y los 245.100 euros de Madrid. La cuarta posición es para Barcelona, donde la media es de 190.900 euros.

El contexto del mercado de vivienda sigue dominado, tanto a nivel malagueño como nacional por una gran demanda frente a una oferta muy escasa, un problema que se acrecienta en las grandes urbes y en las zonas turísticas (características en las que entra de lleno Málaga).

Las provincias que han firmado más hipotecas hasta junio son Madrid (36.149), Barcelona (31.010), Valencia (14.081), Alicante (11.158) y Sevilla (11.146), con Málaga en el sexto puesto.

Un 57% de las compras, con hipoteca

Cabe destacar que enero y junio se han vendido en Málaga un total de 18.815 viviendas, según el INE, lo que, comparando el número de operaciones con el de firma de hipotecas, arroja que el 57% de compras se hacen recurriendo a un préstamo hipotecario.

El otro 43% corresponde a adquisiciones que se pagan al contado, una tasa que refleja el peso que el cliente de alto perfil económico (en muchos casos, extranjero) o inversor tiene en el actual mercado.

Una maqueta de una nueva promoción en la pasada feria inmobiliaria Simed de Málaga. / Gregorio Marrero

Datos nacionales

En España se han firmado hasta junio más de 243.200 hipotecas (la mayor cifra para este periodo desde el año 2011), con un aumento interanual del 24,8% y un importe medio de 158.100 euros, según los datos aportados por el INE. Málaga supera así en un 31,5% la media española en cuanto a importe concedido por los bancos (en cifras absolutas, serían 50.000 euros más), evidenciando que los precios de la vivienda están también muy por encima del promedio nacional.