Málaga supera los 300 millones en exportación de frutas y hortalizas en la primera mitad del año y marca nuevo récord

Las exportaciones hortofrutícolas de Málaga han cerrado el primer semestre del año con cifras récord de 311 millones de euros, tras registrar un crecimiento interanual del 16,1%, gracias al buen comportamiento de productos subtropicales como el aguacate. La provincia se alinea así con las buenas cifras que presenta Andalucía en esta mismo periodo, donde ha alcanzado los 5.052 millones entre enero y junio, su mejor registro para un primer semestre desde que se tienen datos homologables (1995), con una subida interanual del 11,6%.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha informado este miércoles de que el sector hortofrutícola andaluz lideró en el primer semestre de 2025 las ventas de frutas y hortalizas de España al mundo con el 41% del total (12.286 millones), por delante de la Comunidad Valenciana (24,4%) y de la Región de Murcia (17,3%).

La Junta destaca la gran contribución de este segmento al sector exterior andaluz y de la economía en general, ya que concentra el 23,7% de todas las exportaciones de la comunidad en este periodo, y el 55% de las agroalimentarias.

Cuatro provincias en récord

Cinco de las ocho provincias presentan crecimientos en sus ventas en este periodo y cuatro lo hacen con cifras récord (Almería, Córdoba, Huelva y Málaga), lo que refleja, según la Junta, la "cohesión territorial" que genera el sector. Además, se aprecian crecimientos interanuales en ocho de los 10 primeros capítulos de la cesta exportadora hortofrutícola andaluza al mundo, seis de ellos en registros históricos.

Encabeza la lista los pimientos, con 745 millones de euros (14,7% del total) y un notable incremento del 20,8% respecto a enero-junio de 2024; le siguen las fresas, con 657 millones (13%) y un crecimiento del 8,9%; y los arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium, con 500 millones (9,9%) y un aumento del 24,9%.

Los tomates ocupan el cuarto puesto, con 495 millones (9,8%) y un crecimiento del 4,4%; seguidos de pepinos y pepinillos, con 465 millones (9,2%) y un incremento del 22,1%. En sexta posición están las frambuesas, zarzamoras y moras, que suman 305 millones (6% del total), aunque con una leve caída del 1,4%; seguidas de los aguacates, con 243 millones (4,8%) y un crecimiento del 16,3% para llegar a las mejores cifras de su historia en estos meses.

Vistas de invernaderos de cultivos de aguacates y mango por la zona de Vélez-Málaga, en la Axarquía. / Álex Zea

Completan los primeros diez productos, calabazas y calabacines, con 238 millones (4,7%) y una ligera disminución del 0,6%; sandías, con 198 millones (3,9%) y un aumento del 21,2%, con récord histórico; y naranjas, con 112 millones (2,2%) y un crecimiento del 11,3% en décima posición.

Almería lidera y Córdoba, la que más crece

Almería lidera las ventas con un récord histórico de 2.518 millones de euros, representando el 50% del total andaluz y un crecimiento del 15,5% respecto al mismo periodo del año anterior, el tercero mayor entre todas las provincias. Huelva le sigue con 1.411 millones (27,9% del total) y un incremento del 12,7%.

Málaga muestra un notable avance del 16,1%, el segundo mejor, alcanzando los 311 millones (6,2% del total); seguida de Sevilla, con 294 millones (5,8%), con un descenso del 11%; y Granada, que crece un 3,6%, sumando 271 millones (5,4%).

Cádiz es la sexta provincia exportadora con 132 millones (2,6%) y una caída del 5,2%; seguida de Córdoba, que destaca con un aumento del 26,8%, el mayor de todas las provincias, con 108 millones (2,1% del total) para llegar a registros históricos para un periodo enero-junio. Jaén es la provincia con menor peso exportador, 6,4 millones (0,1%), con un retroceso del 11%.

Europa, mercado natural

Las frutas y hortalizas de Andalucía llegan hasta 87 países, pero es Europa la que concentra el 99% de las ventas internacionales. Alemania se mantiene como primer destino, con 1.598 millones (31,6% del total); seguida de Francia con 712 millones (14,1%) y Países Bajos con 587 millones (11,6%).

El Reino Unido ocupa el cuarto puesto con 539 millones (10,7%), seguido de Portugal, que alcanza los 227 millones (4,5%) y de Italia, que suma 220 millones. Polonia se sitúa en séptimo lugar con 206 millones (4,1%).

Completan la lista Suiza, con 157 millones (3,1%); Bélgica, con 124 millones (2,5%); y Austria, con 122 millones (2,4%).

Dentro del Top 30 destacan los incrementos a doble cifra de mercados como Grecia (27.º) con un incremento de más del doble (+132%); Bulgaria (28.º), que sube un 76%; Lituania (20.º) con un crecimiento del 43%; Eslovenia (29.º) con un alza del 43%; o Croacia (21.º) con un avance del 41%.

Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa elaboradas para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la agencia pública Andalucía TRADE.