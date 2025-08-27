Seguridad

El PSOE denuncia el recorte de 280 efectivos de Policía Local en la Feria de Málaga

Los socialistas alertan de que "numerosos barrios han quedado abandonados, sin patrullas durante toda la semana festiva"

Policías locales patrullan en la Feria de Málaga.

Policías locales patrullan en la Feria de Málaga. / L.O.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Salvador Trujillo, ha criticado que la Feria 2025 se ha celebrado con 280 efectivos menos que en 2024, según datos difundidos por el sindicato mayoritario de la Policía Local, SIP-AN.

"Mientras el PP presume de dispositivo, la realidad es que hemos tenido menos policías locales que el año pasado, con barrios enteros desprotegidos y un colapso en los accesos al Real", ha advertido el edil.

Según recogen los socialistas en un comunicado, la comparativa diaria refleja con claridad la magnitud del recorte: el viernes de fuegos hubo 44 agentes menos que en 2024, el sábado 36 menos, el domingo 23 menos, el martes 72 menos y el miércoles 54 menos. Solo el lunes se reforzó el operativo con 34 policías más, mientras que el resto de los días se repitió la tónica de déficit.

"Esto ha supuesto que los barrios quedaran sin patrullas durante la semana, porque los efectivos eran insuficientes para cubrir la Feria y a la vez garantizar la seguridad del resto de la ciudad", ha criticado Trujillo.

"La realidad es que la seguridad se ha sostenido a base de improvisación y de la sobrecarga de los agentes, mientras el PP miraba para otro lado", ha asegurado.

Además, el concejal de la oposición ha aseverado que la ausencia de efectivos tuvo consecuencias directas en la movilidad y el orden público: "colapso de tráfico en los accesos al Real, proliferación de aparcacoches ilegales en todas las pastillas de aparcamiento y falta de control en las madrugadas de Feria".

Por último, el edil socialista ha exigido explicaciones inmediatas reclamando una comisión de seguridad post-Feria para evaluar los fallos y corregirlos de cara a 2026. "Málaga merece una Feria segura y unos barrios atendidos, no un dispositivo recortado y mal gestionado por el PP", ha concluido.

