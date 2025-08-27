Investigan el hallazgo de material combustible en un conato de incendio en el Puerto de la Torre

Efectivos de Bomberos y Policía Local de Málaga actuaron en la noche de este miércoles tras el aviso de un conato de incendio en la zona de Junta de los Caminos, en el distrito de Puerto de la Torre. Así, sobre el terreno, se hallaron restos de material combustible.

Los hechos tuvieron lugar sobre las sobre las 00.30 horas, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales, en el que precisan que se trata de una zona de matorral de la Junta de los Caminos. Los referidos efectivos se personaron tras el aviso de un particular por un conato de incendio.

Así, han explicado que aunque no ha habido detención alguna relacionada con este hecho, se ha dado traslado por parte de la Policía Local a la Policía Nacional al objeto de que se investigue si el conato, que abarcó una superficie de dos metros cuadrados, fue provocado.

Por último, desde el Ayuntamiento de Málaga han recordado "la importancia de no hacer caso a bulos y acceder sólo a información verificada, en este caso en relación a la labor que desempeñan los cuerpos de seguridad".

Fuegos en los montes Coronado y de la Tortuga

Por otra parte, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de Infoca investiga desde la pasada semana el origen de los dos incendios que se declararon en la capital malagueña tanto en el Monte Coronado como en el Cerro de la Tortuga. Según fuentes de la Junta de Andalucía, ambos incidentes, como todos aquellos que afectan a zonas forestales, están en fase de investigación para intentar determinar la causa de las llamas y reflejarlo en el correspondiente informe técnico. En plena oleada de incendios en España, ambos sucesos provocaron una gran alarma entre los ciudadanos.