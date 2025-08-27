Nueva agresión a una enfermera en el Hospital Materno de Málaga en menos de 24 horas

Un día después de conocerse que una enfermera del Hospital Materno Infantil de Málaga había sido amenazada de muerte por varios miembros de una familia, Satse ha denunciado una segunda agresión verbal, en esta ocasión a una enfermera del área de Infecciosos de la sexta planta de Pediatría.

Se trata, por tanto, de la segunda agresión que se produce en menos de 24 horas en el hospital malagueño. Según relatan fuentes de Satse, los hechos ocurrieron el pasado lunes 25 de agosto después de que los familiares se enterasen de que había un problema con la vía que le habían puesto al menor.

Según cuentan, como el paciente perdía la vía, la enfermera habló con el médico para que se le aplicase una vía de mayor calibre (a la que se recurre cuando el usuario tiene una vena difícil o ya se ha pinchado muchas veces), que es más estable y aguanta mejor los movimientos de un niño, pero que requiere de una ecografía para poder aplicarla.

Agresión verbal

“Se ve que el hecho de que la familia se enterara de que había que canalizarle otra vena, lo cual suponía tener que pinchar al chiquillo otra vez, les sentó mal y fue cuando la amenazaron”, relatan fuentes sindicales, que recuerdan que una amenaza se considera una agresión verbal. “Te voy a mandar a mi familia”, fueron las palabras exactas que dirigieron a la enfermera.

Según afirma el sindicato, la profesional agredida completó el parte interno de agresiones, a partir del cual se activa el protocolo que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico. Sin embargo, aseguran que nadie se puso en contacto con ella. “Creemos que ha fallado el protocolo”, sostiene Juan Ignacio Anguita, delegado de Satse en el Hospital Regional, que aclara que ese es el motivo por el que no han tenido conocimiento de la agresión hasta esta misma mañana, en la que la compañera agredida ha informado personalmente al sindicato de lo sucedido.

Concentración contra las agresiones

De hecho, esta nueva agresión se ha conocido precisamente durante la concentración convocada este miércoles en la escalinata de entrada a Pediatría del Hospital Materno Infantil para condenar la primera de las agresiones, acontecida el pasado domingo.

“Aunque está bien hacer una convocatoria condenando la agresión, nos parece que eso es insuficiente. Las estadísticas dicen que cada año vamos a peor en cuanto a número de agresiones. No vale solo con condenarlo públicamente”, subraya el sindicato sindical, que defiende que, aunque no sea el único factor, la falta de profesionales y camas contribuyen a crear un “ambiente de crispación” que favorece las agresiones

Condena a la agresión

Tras conocer los hechos, el Hospital Regional Universitario de Málaga ha afirmado que “lamenta y condena profundamente” la nueva agresión verbal registrada en el Hospital Materno Infantil contra una profesional sanitaria.

La Dirección del centro manifiesta su apoyo absoluto a la trabajadora afectada y recuerda que cualquier forma de violencia hacia los profesionales sanitarios es "inadmisible".

En este sentido, recuerdan que desde el momento en que se tiene conocimiento de una situación de este tipo, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales actúa con diligencia para ofrecer todas las facilidades necesarias, garantizando que la persona afectada se sienta acompañada y segura en todo momento.

“El Hospital Regional Universitario de Málaga reafirma así su compromiso con la seguridad, la protección y el respeto hacia todos sus profesionales, que cada día desarrollan su labor en beneficio de la ciudadanía”, destacan desde el centro hospitalario.