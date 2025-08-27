'La obra del mar': mujer en playa sobre fondo de preguntas

Lo normal es que los espectáculos escénicos se desarrollan en lugares cerrados y ad hoc, como, claro, los teatros o salas culturales, pero 'La obra del mar' va por otro camino. De hecho, si han estado en el litoral malagueño algún día de este agosto es muy posible que hayan sido testigos de alguna de las performances de Alessandra García que nutren este singular proyecto, entre lo experimental y lo popular, que se basa en una pregunta que los artistas deben formularse, aunque en realidad no lo hagan tanto: «A qué dedico mi vida, mi arte, en el sentido más reflexivo de la pregunta».

Este conjunto de «performances, rituales artísticos y verismos», en palabras de García, pretende representar, desde múltiples puntos de vista, una jornada en la playa. Estas distintas perspectivas de una misma idea tienen su independencia y su autonomía, además de «su manera de estar en el público», comenta la responsable de esta exposición escénica. «Quería con esta fórmula aunar lo que soy, y que cada exhibición resalte una de las piezas del puzle que me componen como creadora», comenta la artista.

¿Por qué en la playa?

La artista ideó 'La Obra del Mar' por la "necesidad de abrir caminos de exposición escénica fuera de un edificio hecho para ello", comenta la autora, que tenía desde hace unos 10 años la idea guardada "como un tesoro en el corazón" para ver cuándo podía llevarla a cabo. "Para mí era importante no malgastar la idea de hacer algo en la playa, darle el soporte técnico, económico y maduro que necesitaba", añade la creadora escénica.

"Siento que el teatro y la escena tienen que habitar los espacios. No es algo que se deba ocultar en una sala" explica Alessandra, que ve que con límites como el lugar, la fecha y la hora no se pueden tantear ideas distintas a lo ya conocido: "Me parece que es matar una cantidad de experimentación y de exploración escénica que podríamos estar realizando un montón de gente y que no estamos haciendo".

Agosto ha contado con múltiples exhibiciones en el mar. / Dos Bengalas

Y ese ha sido el mantra escogido para 'La obra del mar'. Exposiciones escénicas originales llenas de creatividad y experimentación mostradas al público de Málaga en el litoral malagueño, incluso aunque no supieran que estaban siendo testigos de estas.

Olas de creatividad

Una de ellas fue 'Peinar la orilla', dedicada a recorrer el litoral malagueño, desde Manilva hasta Nerja, andando. Cada día, desde las 06.00 horas hasta las 12 del mediodía, Alessandra estuvo caminando por las costas y, más tarde, al finalizar la jornada, se desviaba a una casa particular del pueblo en el que estuviera para hacer noche, creando de este modo un vínculo por primera vez entre la artista y los anfitriones del hogar.

Estos largos paseos matutinos, por supuesto, traían consigo nuevas vivencias y experiencias: "La gente creía que yo no les veía ni escuchaba. Lo que pensaban sus cabezas lo reflejaban en su cara. Vi muchas caras distintas, como de "¿quién es esa loca que está andando por ahí?", o miradas de complicidad, sobre todo con mujeres".

Uno de los momentos más emblemáticos de esta exposición viva fue hacer noche con diferentes anfitriones en los pueblos de Málaga, y Alessandra recuerda con mucho cariño esta inolvidable experiencia que vivió con ellos: "Era muy bonito que se abrieran tanto. Casi siempre, tenían necesidad de contarme muchas cosas y, de repente, se contaban algo por primera vez entre ellos. "Pero eso tú no me lo habías contado", se decían".

Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, Alessandra estuvo los 10 primeros días de agosto recorriéndose el litoral malagueño andando. / Dos Bengalas

Este gran paseo -que duró 10 días- trajo consigo más experiencias memorables, como aquella vez que unos pescadores le dijeron que era "una bala", o el encontronazo que tuvo con una señora en una playa nudista. Pero, de esta aventura, lo que se ha llevado Alessandra, sobre todo, es la palabra 'armonía': "que tú estés en la playa nudista, o pescando, o dándote un baño para quitarte la borrachera, o que yo esté ahí caminando... O sea, que todo el mundo esté en armonía. Eso es lo que a mí me ha emocionado".

Corrientes de ingenio

'La arena quema' es otra de las exhibiciones que componen 'La obra del mar', y estará disponible hasta el 31 de agosto. Esta exposición, que requiere la compra de un dispositivo sonoro, se puede realizar en cualquier lugar, ya sea en la playa de la Misericordia (lugar para el que se concibió el dispositivo) o en casa con el ventilador. Es una experiencia sonora en la que los propios cuerpos que habitan la playa son, a su vez, los protagonistas.

''Verismo, primer movimiento', es la más misteriosa de las exhibiciones que quedan pendientes de 'La Obra del Mar', y a Alessandra le parece la más importante. Será una performance que se realizará (entre hoy y el 31 de agosto) en el mar, pero en un "lugar secreto", comenta la artista, que explica que este se da a conocer una vez se compra la entrada. Lo único que ha compartido Alessandra sobre 'Verismo, primer movimiento' es que se explicará el porqué del lugar donde se realiza una vez se hayan llevado a cabo todas las funciones, y que "tiene muchas pistas que unen todo lo que se lleva contando durante agosto".

Esta experiencia, además le ha servido a Alessandra para aprender sobre el mes de agosto y el público: "He aprendido mucho el significado de agosto a nivel cultural. Los cuerpos de las personas que consumen cultura teatral en agosto están desinstalados, apagados, como si el cuerpo no estuviera para ello. Lo hemos sufrido en el público, en que muchas cosas no han tenido mucha repercusión de público. Siento que la gente está agotada de cultura y, en este mes, no tiene ese "clic" de ir. Pero, por otro lado, he aprendido mucho de cómo estamos tan encorsetados y que sabemos que "este mes es para esto" y que "este mes es para lo otro", comenta mientras añade que le llama la atención ver "cómo estamos tan medidos y tan hechos a lo que nos dicen". La malagueña, en cambio, ha dedicado el verano a hacerse muchas preguntas para que nosotros, el público, también formulemos las nuestras.

'La obra del mar' está producida por la cooperativa Dos Bengalas y cuenta con el respaldo de la fundación teatral de Antonio Banderas (Alessandra coordina cada temporada el escaparate de creación local Autóctonxs, del Teatro del Soho-CaixaBank, y el malagueño es fan total de la creadora), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, entre otras entidades y patrocinadores.