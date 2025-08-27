Política
El PSOE de Málaga pide a Navarro que "trabaje como delegada de la Junta por la sanidad y la educación públicas"
Los socialistas piden al presidente de la Junta que "empiece a cumplir las promesas tras siete años de abandono"
EP
El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha pedido a la presidenta del PP provincial y delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, "que se ponga a trabajar como delegada de la Junta por la sanidad y la educación públicas de Málaga en lugar de hacer de oposición a la oposición".
El dirigente socialista ha pedido en rueda de prensa a Navarro que "si va a hacer un listado de peticiones, puede empezar por el de las promesas incumplidas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la provincia de Málaga y que empiece a cumplirlas en los presupuestos autonómicos de 2026 tras siete años de abandono", ha añadido.
"Colapso sanitario"
En este sentido, ha recordado que "lo que nos tiene que decir Patricia Navarro es cuándo van a ejecutar las obras de los centros de salud y las contrataciones de médicos para poner fin de una vez por todas al colapso sanitario que tiene la provincia de Málaga o cuándo se van a ejecutar los centros educativos pendientes para que sean ya historia las aulas prefabricadas que lleva arrastrando el PP desde que comenzó su mandato en la Junta".
Por último, Bernal ha pedido que "nos digan cuándo van a llevar a cabo la ejecución de las obras en materia de carreteras en la provincia de Málaga, obras importantes y fundamentales para cohesionar los diferentes territorios de nuestra provincia".
"Ahora, con el inicio del curso político, tienen una oportunidad clara de cara a los malagueños y malagueñas de cumplir con su lista de promesas incumplidas", ha concluido.
