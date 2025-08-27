El Puesto Fronterizo del Puerto de Málaga se muda: estas serán sus nuevas dependencias

El Puesto Fronterizo del Puerto de Málaga se mudará a unas nuevas dependencias para ganar en espacio y operatividad debido a las necesidades generadas por el incremento de mercancías en la dársena de la capital.

La actual sede se ubica desde el año 2002 en el muelle 8 y, según los planes de la Autoridad Portuaria, que lleva cuatro años tramitando el proyecto, las nuevas instalaciones se construirán en el muelle 6, junto a los almacenes de aceite de oliva y la antigua lonja.

El siguiente paso será licitar las obras, que tienen un plazo de 18 meses y un presupuesto de casi 8,5 millones de euros (IVA incluido). El Puerto sacó el contrato a concurso el pasado julio y acaba de aprobar una ampliación del plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas, para lo que tendrán hasta el 22 de septiembre.

Planos del futuro Puesto Fronterizo del Puerto de Málaga. / L.O

“Tanto para la ampliación de instalaciones como para las mejoras necesarias en su funcionamiento, no es posible mantener la misma ubicación, por lo que se ha decidido buscar un nuevo emplazamiento que permita acometer los nuevos requerimientos”.

Detalles del proyecto

La parcela escogida tiene una superficie de 7.379,20 metros cuadrados y sobre ella se construirá un edificio de dos plantas y una superficie de 2.950,62 metros cuadrados -de los cuales 560,52 metros cuadrados corresponden a la planta primera-.

Parcela donde se construirá el Puesto Fronterizo del Puerto de Málaga. / L.O

Además de la construcción del inmueble, el proyecto contempla la urbanización exterior de la parcela, que contempla la creación de la explanada para zona de maniobra del transporte rodado, una acera perimetral y una zona de aparcamiento en superficie ubicada frente a la entrada principal del edificio. Según los pliegos consultados por este periódico, el solar está ocupado parcialmente por un edificio industrial que deberá demolerse antes de iniciar los trabajos constructivos en este enclave del Puerto de Málaga.

En cuanto a las dependencias del edificio, estas se dividen en tres zonas. En la primera se ubicarán los muelles y la zona de operaciones, en la segunda se instalarán los servicios anexos y en la tercera la zona administrativa del Servicio de Control Oficial de Fronteras.