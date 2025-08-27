La Subdelegación en Málaga acusa a Moreno de usar el debate sobre armas blancas para "tapar su ausencia en los incendios"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha respondido a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la necesidad de reforzar la lucha contra las armas blancas y de incrementar los medios policiales en la comunidad. Dichas declaraciones las dio este martes durante su visita a Archidona y en mitad de la resaca por el último crimen que acabó con la vida de un joven de 21 años en el barrio de Capuchinos de Málaga por culpa de una reyerta que habría comenzado en la Feria de Málaga.

Salas ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ya realizan de forma permanente campañas de control y sanción, y ha reprochado a Moreno que "intente desviar el debate" para ocultar su ausencia durante los incendios del verano o el fracaso de la candidatura de Málaga como sede del Mundial de fútbol.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la visita al municipio malagueño de Archidona donde ha mantenido un encuentro con su alcalde. / EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

Control de armas blancas en Málaga

El subdelegado ha recordado que sólo en 2024 se tramitaron 1.577 expedientes sancionadores por tenencia de armas blancas en la provincia, lo que supone una media de más de cuatro sanciones diarias. En lo que va de año, la cifra alcanza ya los 1.120 expedientes, con sanciones que oscilan entre 600 y 30.000 euros en función de la gravedad.

En este sentido, ha insistido en que "no existe un vacío de actuación" y que Interior mantiene de forma continuada dispositivos de control sobre armas blancas y otras armas prohibidas. "El presidente de la Junta pretende sacar ahora este debate para tapar otras cuestiones, pero los datos muestran que la Policia y la Guardia Civil están actuando con firmeza", subrayó.

Refuerzos en la plantilla policial

En cuanto a la petición de más efectivos, Salas ha destacado que desde que Pedro Sánchez es presidente, las plantillas de las FCSE en Málaga se han incrementado en 926 agentes, lo que supone un aumento del 18,1%. "Esto evidencia el compromiso del Gobierno con la seguridad en la provincia y en Andalucía", afirmó.

Por el contrario, recordó que durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente y con Moreno Bonilla en su gobierno, la provincia perdió 389 agentes, un descenso del 7% en las plantillas. "Es un dato que debería preguntar a su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que fue el delegado del Gobierno que más recortó en Policía y Guardia Civil en la historia de Andalucía", añadió.

Críticas políticas y mensaje a las FCSE

El subdelegado del Gobierno fue especialmente duro con Moreno Bonilla, al que acusó de intentar ocultar "su gusto por las vacaciones mientras Andalucía ardía este verano" y de "tapar el ridículo internacional" tras la exclusión de Málaga como sede del Mundial de fútbol.

Finalmente, quiso trasladar un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad: "Quiero felicitar tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil por su gran trabajo y profesionalidad durante todo el vernao y en todas las actuaciones que realizan".