Taxi en la Feria de Málaga: la demanda se "multiplica" así como la necesidad de mejorar el servicio

Miles de personas han paseado durante esta última semana por las engalanadas calles del Real del Cortijo de Torres, una zona que ha albergado la ilusión y el disfrute de toda una ciudad. Autobuses, taxis y VTC, han trasladado a todo aquel que se ha atrevido con el ímpetu de la Feria. Las calles se han colmado de vehículos que trataban de llevar a todos al lugar del encuentro sanos y salvos. Aunque el acto cotidiano de desplazarse por carretera se ha convertido un agosto más, en ocasiones, en un caos difícil de dirigir. Enormes colas de personas esperando al taxi, autobuses a rebosar y gente que optaba por sentarse en el bordillo y esperar con suerte a que alguien los recogiera... Este año la situación ha sido aún más evidente. Según ha expresado el presidente de Unitaxi, Miguel Ángel Martín, la demanda del servicio de taxis ha aumentado de forma considerable en esta edición.

"Se ha multiplicado la demanda tanto en la parada norte como en la sur, porque cada vez la gente va más al Real, en el centro hay ambiente, pero ya está cambiando todo un poco", ha confesado Martín.

El aumento de personas requiere, a su vez, un refuerzo en la seguridad y en las herramientas pertinentes. "Nosotros queremos dar un servicio de calidad, por eso es necesario invertir en seguridad", ha sentenciado el presidente. Desde Unitaxi exigen una prestación de taxis que contente a los clientes y que de la espalda a los altercados y los problemas de organización.

Organización y novedades en la Feria de Málaga 2025

Este año se han incorporado mejoras al servicio de taxi. En cada edición la Feria se vuelve más importante, su nombre resuena en cualquier parte de España y del extranjero, por eso son muchos los que, cada año se suman a disfrutar de la aventura. Así, para prometer una situación estable y de seguridad en materia de movilidad y transporte, el Ayuntamiento de Málaga de la mano de Unitaxi, ha planeado y organizado los días a la perfección, evitando cualquier problema y desajuste.

"Hemos tenido tres reuniones, una con la Policía Local, otra para hablar también de este tema, y la última que fue in situ, una semana antes del comienzo de la Feria", ha afirmado Miguel Ángel Martín, también taxista en Málaga.

La conclusión de dichos encuentros surgió casi de forma unánime: todos demandaron la necesidad de una parada de taxi en la que fuera posible dejar y recoger a los usuarios sin poner a estos en peligro. "Al principio hubo muchas deficiencias, el Ayuntamiento había hecho una parada nueva para taxis y autobuses en la que no era posible dejar a los usuarios, y es que no tuvieron en cuenta nuestra opinión y asesoramiento" ha afirmado el presidente de la compañía de taxis.

Tras varias conversaciones, el Consistorio ha creado dos paradas de taxis para esta edición de la Feria. Una de ellas es la llamada como parada sur, ubicada junto a la parada de autobuses del recinto, al lado de la portada; y otra en el norte, cercana al botellón junto al edificio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga (DGT). Ambas han sido muy concurridas durante esta última semana, aunque ha tenido una afluencia de clientes destacable. "La demanda en la parada norte ha aumentado muchísimo este año", ha recalcado Martín.

Para organizar a tal volumen de personas, Unitaxi ha organizado cuadrantes con turnos, para prometer que todo estuviera controlado a cualquier momento del día. "Yo como presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (AUMAT), he estado casi todas las noches en el recinto, los coordinadores hemos estado casi todos los días controlando la situación", ha dicho Miguel Ángel Martín. Las noches se vuelven más complicadas para el servicio de taxis, aun así, tanto taxistas como encargados se han asegurado de ofrecer un servicio único "hemos estado constantemente a los mandos, siempre en contacto entre nosotros, si pasaba cualquier cosa nos llamábamos y cuando hemos solicitado por cualquier altercado a la policía han estado muy rápidos", ha emitido.

Demandas que exigen de cara al año que viene

El tiempo medio de espera era de entre 20 y 25 minutos por taxi, lo cual evidencia una organización eficiente en el servicio de taxis. Aún sí, los trabajadores del sector movilístico exigen mejoras en sus condiciones. Desde Unitaxi hacen especial hincapié en materia de seguridad, "necesitamos que el Ayuntamiento contrate a una empresa de seguridad, con personal cualificado", ha pedido el taxista.

En la parada sur se exigen medidas que impidan el tránsito de usuarios por la zona de taxis, "muchos cruzaba por ahí buscando el autobús", ha dicho Miguel Ángel Martín. Para ello desde Unitaxi solicitaron unas valla de protección para los usuarios, aunque estas tardaron en llegar.

Otra de las mejoras que se exige es la amplitud en la parada norte. La reciente creación de un carril bici en la zona, ha ocasionado problemas a los taxis durante esta semana de Feria. "Este año hemos tenido dificultades porque en la cabeza de la parada hay un carril bici con unas balizas que deja muy poco espacio a la gente para montarse, las puertas pegaban con otros vehículos al abrirlas", ha expresado el taxista malagueño.

Además, en esa misma parada surge otro problema, y es que hay un semáforo, por el que circulan continuamente los peatones, "nosotros tenemos que salir, cuando nos encochamos, y es complicado. Ya le solicitamos al Ayuntamiento hace tiempo que tiene que haber solamente una persona para regular todo eso", ha confesado.

A todo eso se suman los altercados cotidianos de una cola en la que la gemte se comienza a desesperar y a perder la paciencia. "La gente no tiene espera, y a raíz de eso ha habido altercados, por eso también demandamos mayor presencia de policía", ha expresado el presidente de Unitaxi.

Desplazarse en días de Feria a cualquier parte de la ciudad, puede resultar complicado. Unitaxi ha desplegado este año casi toda su flota, porque también han prestado su servicio al resto de la ciudad. Gente que acude al médico, gente que se transporta hasta el aeropuerto o a las estaciones de trenes... etc. Un flujo de personas continuo que debe ser transportado hacia cualquier punto de la ciudad.