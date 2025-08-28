Los Bomberos de Málaga tendrán nuevos equipos de protección individual por valor de 120.000 euros

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha sacado a concurso la adquisición de nuevos equipos de protección individual y materiales para la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos para distintos tipos de intervenciones.

El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 120.961,5 euros (IVA incluido) y un plazo de entrega de dos meses tras la formalización del mismo. El periodo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Así, tal y como recoge el pliego, el procedimiento de compra se ha dividido en seis lotes que incluyen materiales para intervenciones, trabajos de rescate en altura y progresión por cuerda así como trabajos en espacios confinados, guantes para protección de las manos del bombero en el desarrollo de su trabajo, equipos de respiración autónoma (conjunto de arnés y espaldera con reductor de presión, regulador, máscara) para tareas en atmósferas hostiles (intervenciones con presencia de gases de incendios, sustancias potencialmente tóxicas y peligrosas, o en ambientes con ausencia de oxígeno), cascos forestales, cascos estructurales y trajes para intervenciones con mercancías peligrosas.

Los suministros objeto del contrato deberán tener en cuenta, además de la normativa específica que le sea de aplicación y que se haya recogido en cada descripción, las directrices generales de la Unión Europea que le sean de aplicación. El periodo de garantía de los suministros será de tres años como mínimo.