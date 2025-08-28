Cerro Blanco y Gibralmedina, las dos presas prioritarias de la Junta para garantizar el abastecimiento en Málaga

La presa de Cerro Blanco, proyectada entre los municipios de Guaro y Coín, junto al embalse de Gibralmedina, en la frontera entre Málaga y Cádiz, son las dos infraestructuras prioritarias a juicio de la Junta de Andalucía para garantizar el abastecimiento en Málaga.

En una visita al centro SAIH Hidrosur de Málaga, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha recordado que ambas actuaciones están declaradas "de interés general del Estado", por lo que ha pedido "implicación" al Gobierno Central para desatascar el desarrollo de las obras.

"Esas son las dos prioridades para poder afrontar el futuro con mayores garantías en el abastecimiento de agua para nuestra provincia", ha manifestado Navarro.

La actuación en Cerro Blanco consiste en un azud -presa de pequeñas dimensiones- que regularía el Río Grande con el objetivo de prevenir inundaciones en el tramo bajo de este cauce y del río Guadalhorce, además de aprovechar el agua para abastecer a Málaga. Tendría una capacidad de entre 60 y 80 hectómetros cúbicos.

Hay que recordar que el proyecto recibió una oposición frontal tanto de ecologistas como de vecinos de la comarca del Guadalhorce, y fue descartado en la primera década del 2000. En 2023, como adelantó este periódico, la Junta de Andalucía anunció su intención de sacar el proyecto del cajón y así se lo reclama al Gobierno central.

Gibralmedina

En cuanto a Gibralmedina, permitiría regular el caudal del río Guadiaro y abastecer tanto a la Costa del Sol como al Campo de Gibraltar. Se trata de un pantano de 100 hectómetros cúbicos que aportaría unos 15 hectómetros cúbicos a la Costa del sol. La inversión alcanza los 700 millones de euros.

“Gibralmedina no es solo un proyecto estratégico para la provincia de Cádiz, es una garantía de futuro para la Costa del Sol cuya presión demográfica y turística es cada vez mayor y, por tanto, la demanda de recursos hídricos se incrementará notablemente en los próximos años”, ha recalcado Navarro, que ha insistido en que ambas actuaciones están reflejadas en el Plan Hidrológico de Cuencas Mediterráneas.

Patricia Navarro junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano. / L.O

La Junta tiene ya redactado el proyecto de Gibralmedina y, según Navarro, se ha remitido ya al Gobierno de España. "Esperamos que en las próximas semanas haya alguna manifestación por parte de la Dirección General de Agua del Ministerio de Transición Ecológica, porque estamos en una provincia que se la juega con el agua".

La delegada del Gobierno ha aprovechado para hacer balance de las inversiones en infraestructuras hídricas de la provincia, que suman 35 en la última legislatura, siendo las más destacadas las destinadas a interconectar los sistemas de Málaga, Axarquía y Costa del Sol, así como la recuperación de los pozos del Bajo Guadalhorce, entre otras.

Asimismo, ha destacado que desde 2021 se han aprobado cuatro decretos de sequía. "El periodo de sequía que hemos atravesado y que a duras penas estamos superando no será el último y posiblemente tenemos que prepararnos para periodos de sequía que vengan mucho más virulentos, más largos y más intensos en cuanto a su impacto y consecuencia, por eso no nos confiamos".

Año hidrológico "salvado"

La Junta de Andalucía da por "salvado" el año hidrológico, que terminará el próximo 30 de septiembre. Los embalses de la provincia se encuentran, de media, al 51,9% de su capacidad, con 317,39 hectómetros cúbicos acumulados, lo que supone un incremento de 200 hectómetros cúbicos más que en 2024.

Solo La Viñuela y El Guadalhorce se encuentran por debajo del 55%, con un 45,3% y un 40,5% respectivamente.

La Viñuela, en una imagen de archivo. / LO

La mejoría de la situación hídrica se debe, según Navarro, a tres factores principales. En primer lugar, el factor más evidente son las fuertes precipitaciones que ha experimentado la provincia, incluyendo las dos DANAS del pasado otoño. En segundo lugar, el retraso en la llegada de las altas temperaturas veraniegas, que contribuyen a la evaporación del agua embalsada y, por último, la concienciación tanto ciudadano como de las administraciones públicas en la necesidad de ahorrar agua.

"De momento no tenemos previsión de que se vayan a convocar nuevas comisiones de la sequía y una vez que se inicie el año hidrológico, que como establece también la normativa, tendrá que convocarse, ahí ya se revisarán a todas luces estas medidas que se han ido adoptando, también dependiendo de las previsiones que haya con respecto a la meteorología", ha indicado la delegada, que ha acudido a las instalaciones de Hidrosur acompañada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano.