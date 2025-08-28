Con Málaga critica "el abandono" del lago del Parque del Oeste

El grupo municipal Con Málaga ha criticado este jueves "el mal estado" en el que se encuentra el lago del Parque del Oeste, cuyas aguas "presentan un color y un estado de suciedad que son signos evidentes de falta de mantenimiento y cuidado por parte del Ayuntamiento".

El portavoz de la confluencia, Nicolás Sguiglia, visitó el Parque junto a vecinos y vecinas y ha comprobado "el color 'verde radioactivo' de las aguas que indica exceso de nutrientes (procedentes de excrementos de aves o restos vegetales en descomposición), falta de filtración o recirculación del agua (lo que favorece el crecimiento de algas) o una escasa oxigenación (que favorece la descomposición orgánica)".

Sguiglia ha señalado que "el mal estado del agua pone en riesgo su biodiversidad, especialmente para las especies animales que la habitan como los patos, peces y tortugas además de que pueden producirse malos olores y transmite una apariencia de abandono y suciedad que afecta al disfrute por parte de los vecinos y vecinas".

Suciedad en el lago del Parque del Oeste. / l.o.

"Responsabilidad de Teresa Porras"

Asimismo, ha agradecido al Movimiento Vecinal Parque del Oeste "por alertar en redes del problema y por estar siempre atentos en defensa del parque y de sus barrios" y ha señalado como "responsable a la concejala Teresa Porras", ya que "es la responsable de Servicios Operativos de quien depende la empresa Limposam, encargada de mantener el parque".

"Los trabajadores y trabajadoras hacen su trabajo como pueden, pero falta personal y recursos por parte de los responsables políticos y Porras, una vez más, demuestra que los barrios en general y el Parque del Oeste en particular le importan poco o nada", ha concluido.