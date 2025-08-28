Un 25% de las consultas para alquilar vivienda en Málaga son ya de extranjeros: ¿qué nacionalidades muestran más interés?

Málaga es la tercera provincia española con más peso del mercado extranjero en la demanda de alquiler de vivienda, según un estudio publicado este jueves por Idealista. Una cuarta parte de las visitas que reciben las casas anunciadas en este portal inmobiliario (el porcentaje exacto es del 25,7%) proceden de demandantes extranjeros, una tasa sólo superada en España por Baleares (29,1%) y Alicante (27,4%), y por delante de Tenerife (21,9%), otras plazas de marcado acento turístico.

Idealista, que ha realizado el estudio a partir de la demanda del primer trimestre de este año, resalta el "destacado" interés de los foráneos por estos mercados inmobiliarios y expone que, en general, las viviendas en alquiler en las provincias costeras y turísticas reciben una mayor proporción de visitas procedentes de este tipo de demandantes.

Destaca la "fuerte" demanda procedente de países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia, pero también desde Estados Unidos, Argentina, Marruecos o Colombia. En el caso de Málaga, los países más destacados son Reino Unido (con 11% las consultas de extranjeros en la provincia), Alemania (10%) y Países Bajos (9%).

Los alemanes, clara mayoría en Baleares

En el caso de Baleares, las búsquedas más frecuentes proceden de Alemania (39%), muy por delante de las que vienen de Reino Unido (9%) e Italia (7%). Por su parte, en Alicante destacan las visitas procedentes de Países Bajos (14%), Alemania (11%) y Reino Unido (9%).

Asimismo, en Santa Cruz de Tenerife los alemanes (23%) superan a italianos (19%) y británicos (8%) en el interés por encontrar un alquiler en las islas occidentales de Canarias.

A su vez, el informe anota que las viviendas en alquiler anunciadas en otras provincias costeras y turísticas también han recibido un "peso importante" de visitas desde el extranjero, como Las Palmas, Girona o Almería (con una demanda por encima del 15% en las tres), donde alemanes, franceses, británicos, italianos y neerlandeses se interesan por arrendar una vivienda en España.

Mercados residenciales

Entre los grandes mercados residenciales, el mayor peso de las visitas a las viviendas en alquiler se lo anota Valencia (17%), por delante de Barcelona (15,3%), Madrid (9,1%) y Sevilla (8,1%).

Desde Estados Unidos la mayor parte de las visitas se dieron en Valencia, Madrid o Sevilla, entre el 13% y el 14%, y en Barcelona fueron los segundos, con un 10%, solo por detrás de los franceses (11%).

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

El estudio muestra que los alemanes (9%) y los franceses (8%) acompañan a los norteamericanos en la provincia valenciana, mientras los italianos (9%) completan el trío en Barcelona. En Madrid también sobresalen las búsquedas procedentes de Francia (8%) e Italia (7%), lo mismo que en Sevilla, con un 11% y un 9%, respectivamente.

""Entre las otras nacionalidades destacadas en el resto de provincias, aunque todas ellas reflejan una demanda foránea por debajo del 10%, se puede apreciar el interés de los portugueses por sus zonas fronterizas, liderando las visitas en Badajoz (40%), Huelva (27%), Pontevedra (22%), y Ourense (15%). Desde Andorra encabeza el interés por alquilar en Lleida (18%), mientras que Brasil se pone en cabeza con un 10% de la demanda foránea en Valladolid", señala Idealista.

Las visitas desde países latinoamericanos, como las procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, se sitúan en las primeras posiciones en provincias del interior como Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila.