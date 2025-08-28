Endesa refuerza en Málaga el suministro eléctrico a Campanillas, las empresas del PTA y Cártama

La compañía Endesa ha finalizado los trabajos de refuerzo de sus infraestructuras eléctricas en el entorno de la Subestación Campanillas de Málaga, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La actuación, realizada a través de su filial de redes e-distribución, ha sido desarrollada por un equipo técnico de más de 50 profesionales de Endesa y empresas colaboradoras. Se ha requerido de personal especializado, ya que los trabajos han sido acometidos con la subestación operativa.

"Esta actuación viene a robustecer el suministro en Málaga capital, sobre todo en el entorno empresarial del PTA, beneficiando no solo a las empresas y clientes de la zona, sino también a la localidad de Cártama y alrededores", ha explicado este jueves la empresa.

Estos trabajos, que ha supuesto una inversión de 2,15 millones de euros, han incluido la instalación de dos nuevas líneas de alta tensión de 66 kV: una desde la subestación Campanillas hacia la subestación Ramos y la otra hacia la subestación Paredones. Así, ambas se han tenido que adecuar y dotar de la última tecnología para reforzar su operatividad.

19 nuevas torres de alta tensión

Para tender los más de 7.000 metros de nuevo cableado tipo LARL-380, Endesa ha instalado 19 nuevas torres de alta tensión, unas infraestructuras cuya altura puede llegar a los 24 metros y a un peso total de 50 toneladas, por lo que han sido necesario el uso de grúas especializadas para su colocación.

"Una vez se han instalado estas torres de alta tensión se ha colocado el conductor mediante poleas y maquinaria específica de tendido y regulado", ha detallado la compañía.

Trabajos realizados por Endesa en la zona de Campanillas, en Málaga capital. / L. O.

Posición de Endesa

Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas.

La empresa, con 9.000 empleados, forma parte de Enel, una compañía eléctrica multinacional y un actor integrado líder en los mercados mundiales de la energía y de las renovabls.