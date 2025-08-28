Empresas
Endesa refuerza en Málaga el suministro eléctrico a Campanillas, las empresas del PTA y Cártama
Instala dos líneas de alta tensión y 19 torretas en una actuación con la que, en total, ha tendido más de 7.000 metros de nuevo cableado dotado de la última tecnología con una inversión de 2,15 millones
La compañía Endesa ha finalizado los trabajos de refuerzo de sus infraestructuras eléctricas en el entorno de la Subestación Campanillas de Málaga, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La actuación, realizada a través de su filial de redes e-distribución, ha sido desarrollada por un equipo técnico de más de 50 profesionales de Endesa y empresas colaboradoras. Se ha requerido de personal especializado, ya que los trabajos han sido acometidos con la subestación operativa.
"Esta actuación viene a robustecer el suministro en Málaga capital, sobre todo en el entorno empresarial del PTA, beneficiando no solo a las empresas y clientes de la zona, sino también a la localidad de Cártama y alrededores", ha explicado este jueves la empresa.
Estos trabajos, que ha supuesto una inversión de 2,15 millones de euros, han incluido la instalación de dos nuevas líneas de alta tensión de 66 kV: una desde la subestación Campanillas hacia la subestación Ramos y la otra hacia la subestación Paredones. Así, ambas se han tenido que adecuar y dotar de la última tecnología para reforzar su operatividad.
19 nuevas torres de alta tensión
Para tender los más de 7.000 metros de nuevo cableado tipo LARL-380, Endesa ha instalado 19 nuevas torres de alta tensión, unas infraestructuras cuya altura puede llegar a los 24 metros y a un peso total de 50 toneladas, por lo que han sido necesario el uso de grúas especializadas para su colocación.
"Una vez se han instalado estas torres de alta tensión se ha colocado el conductor mediante poleas y maquinaria específica de tendido y regulado", ha detallado la compañía.
Posición de Endesa
Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas.
La empresa, con 9.000 empleados, forma parte de Enel, una compañía eléctrica multinacional y un actor integrado líder en los mercados mundiales de la energía y de las renovabls.
- Detenido por comprar en tiendas de Málaga ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Capuchinos llora la muerte de Ángel
- La Costa del Sol de Málaga, entre los puntos con más subida del precio de la vivienda en España y nivel 'crítico' de accesibilidad
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motorista en el Muelle Heredia
- Premio millonario en Málaga: un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 1,9 millones de euros
- La Feria de Málaga se salda con más visitas, más uso de transporte público y un Real que gana presencia frente al Centro
- Al menos diez personas intoxicadas tras consumir patatas asadas en un puesto de la Feria de Málaga
- Los hosteleros piden potenciar la Feria del Centro y constatan diferencias de hasta el 30% de facturación entre las calles con animación y las que no