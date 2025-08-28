El Euríbor sigue dejando bajadas en el pago de la hipoteca pese a su repunte de agosto: más de 1.300 euros de media al año en Málaga

El Euríbor cerrará agosto con una media en el entorno del 2,11% en lo que supone su primer repunte de los últimos siete meses, aunque volverá aliviar el bolsillo de aquellas familias que adquirieron en su día su vivienda con una hipoteca variable que se revise de forma anual, ya que el índice está un punto por debajo de agosto de 2024 (3,16%). Esos propietarios registrarán así descensos de cuota que se moverán de media, dependiendo del importe del préstamo, entre los 82 euros y los 166 euros al mes (o, lo que es lo mismo, entre casi 1.000 y 2.000 euros al año) en relación con lo que pagan ahora.

¿Cuál es la hipoteca media en el caso de la provincia de Málaga? Según el INE, los nuevos préstamos firmados hace un año se movían en los 200.000 euros de promedio, por lo que los descensos se serían en unos 110 euros al mes (1.320 euros al año) en el caso de una hipoteca a 25 años con el Euríbor y un diferencial del 1%. En concreto, la cuota bajaría de 1.074 a 963 euros.

El índice abandonó en abril de 2022 los índices negativos en los que llevaba moviéndose una década y empezó una vertiginosa subida que lo llevó a alcanzar, en octubre de 2023 un pico máximo del 4,16%. Desde entonces, inició una suave bajada que se aceleró a partir del verano de 2024, con los sucesivos recortes de tipos aprobados por el Banco Central Europeo.

La evolución mensual del Euríbor ha registrado así, en los últimos 20 meses, únicamente dos subidas (en enero de 2025 y ahora en agosto) y se coloca en nivel más bajo para un mes de agosto de los último cuatro años. De hecho, en 2023 estaba en un 4%.

Simulaciones por importe

De esta forma, las cuotas de las hipotecas variables que se revisan continúan reduciendo su importe. En el caso un crédito medio de 150.000 euros y con las condiciones antes mencionadas (a un plazo de 25 años con el Euríbor y un diferencial del 1%) la cuota saltará ahora, tras esta revisión, de un entorno de 805 euros a 723, con una bajada de unos 82 euros al mes o, lo que es lo mismo, más de 984 anuales.

El Euríbor a 12 meses es el principal indicador al que se referencian las hipotecas a tipo variable en España. En aquellas hipotecas a tipo variable firmadas hace unos años (por ejemplo, antes de 2010) ya se ha amortizado gran parte del capital pendiente, por lo que las bajadas, en este caso, serán menos cuantiosas. El sistema francés de amortización (el más usado en España) incluye que la mayor parte de los intereses se paguen en los primeros años de vida del préstamo.

Como es lógico, las bajadas serán más intensas para aquellas hipotecas con importes más altos. Con las condiciones antes mencionadas, para quienes tengan un préstamo de 250.000 euros, la cuota de amortización bajaría tras esta revisión de agosto de 2025, de 1.342 al mes a 1.204, con una reducción de unos 138 mensuales y de 1.650 euros al año.

Y en el caso de una hipoteca de 300.000 euros, el pago mensual del préstamo pasaría de 1.611 al mes a 1.445, con una reducción de unos 166 mensuales y casi 2.000 euros al año.

Incremento en la firma de hipotecas

La firma de hipotecas para vivienda sigue al alza en Málaga. El primer semestre de 2025 ha registrado un total de 10.739 préstamos formalizados, con una subida del 18,2% en relación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados estos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El valor de la hipoteca media que los bancos están concediendo en Málaga se sitúa en los 207.940 euros, un nivel que supera en un 10,5% al que se registraba a estas mismas alturas de 2024 (188.000). Estos 20.000 euros de incremento medio en las operaciones firmadas en la provincia es síntoma también del aumento permanente del precio de la vivienda.

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

El importe de los préstamos concedidos en Málaga en el promedio de este 2025 es el tercero más alto del país a nivel provincial, como viene siendo habitual desde hace mucho meses, tan sólo superado por los 278.200 de promedio que presenta Baleares y los 245.100 euros de Madrid. La cuarta posición es para Barcelona, donde la media es de 190.900 euros.

El contexto del mercado de vivienda sigue dominado, tanto a nivel malagueño como nacional por una gran demanda frente a una oferta muy escasa, un problema que se acrecienta en las grandes urbes y en las zonas turísticas (características en las que entra de lleno Málaga).

Expectativas del mercado

"La realidad del mercado sigue siendo una demanda muy activa y poca oferta disponible, con lo que la evolución del precio y la accesibilidad a la vivienda no cambiará a corto plazo", señala el director de estudios del portal Pisos.com, Ferran Font. El temor a que los precios sigan subiendo es, precisamente, otra de las razones por los que muchas personas optan por firmar ya la hipoteca.

Font explica que, a un mercado de transacciones de vivienda activo como no se veía desde hace años, se suman las, a su juicio, "buenas condiciones hipotecarias" que están ofreciendo las entidades bancarias. "Habrá que seguir muy de cerca las próximas cifras ya que seguimos en un momento de incertidumbre geopolítica muy importante, a lo que se le suma el giro en la política de tipos del BCE", analiza.

Por su parte, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha asegurado que el dinamismo en el sector "refleja no solo el repunte en la concesión de crédito, sino también el fuerte movimiento en la compraventa de vivienda, impulsado por el optimismo y la creciente confianza de los compradores". De acuerdo con Matos, "todo ello sitúa a 2025 como una auténtica etapa dorada para la vivienda con financiación hipotecaria".

En cuanto a las previsiones, María Matos ha subrayado que "2025 se mantiene con altas expectativas en cuanto al volumen de firmas, perfilándose como el mejor año de la década".

"Tras los recortes de tipos en el primer semestre, el mercado ha entrado en una fase de estabilización y acomodación. No obstante, la continuidad de esta política monetaria expansiva probablemente seguirá incentivando la demanda, lo que podría traducirse en un incremento adicional de los precios de la vivienda", ha manifestado.