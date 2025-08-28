Sucesos
En prisión el presunto autor de seis incendios forestales en Málaga
Los incendios fueron catalogados como conatos ya que fueron avistados rápidamente por agentes de Medioambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del INFOCA, por lo que se evitó que se propagaran y causaran mayores daños
La Guardia Civil, en el marco de la operación Moonwalker, ha detenido a una persona por seis delitos de incendios forestales ocurridos en varias localidades de la provincia de Málaga. La investigación se inició tras producirse un total de seis incendios desde el 2 de julio hasta el 24 de agosto en zonas de alto valor ecológico de los términos municipales de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y tres de ellos en Alhaurin el Grande.
Investigación y detención
Los incendios fueron catalogados como conatos ya que fueron avistados rápidamente por agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del INFOCA por lo que se evitó que se propagaran y causaran mayores daños, ya que se prendía fuego en zonas cercanas a grandes masas arbóreas y núcleos urbanos.
Se iniciaron las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, detectándose un patrón en la comisión de los incendios que se producían en horas diurnas y en lugares de difícil acceso.
Como resultado de la investigación fue identificado un individuo que se encontraba por la zona en todos los incendios ocurridos, hallando indicios de que presuntamente podría ser el autor de los mismos. Por todo ello, se inician las gestiones para su búsqueda y detención, siendo localizado el pasado día 24 de agosto en la autocaravana en la que vivían cuando se encontraba en una zona de playa en Málaga capital.
Tras ser identificado, este individuo reconoció ante los agentes la autoría de los incendios, siendo detenido por seis delitos de incendios forestales. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.
Esta actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en colaboración con la Brigada de investigación de incendios forestales de agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía.
- Detenido por comprar en tiendas de Málaga ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Capuchinos llora la muerte de Ángel
- La Costa del Sol de Málaga, entre los puntos con más subida del precio de la vivienda en España y nivel 'crítico' de accesibilidad
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motorista en el Muelle Heredia
- Premio millonario en Málaga: un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 1,9 millones de euros
- La Feria de Málaga se salda con más visitas, más uso de transporte público y un Real que gana presencia frente al Centro
- Al menos diez personas intoxicadas tras consumir patatas asadas en un puesto de la Feria de Málaga
- Los hosteleros piden potenciar la Feria del Centro y constatan diferencias de hasta el 30% de facturación entre las calles con animación y las que no