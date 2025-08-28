Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

En prisión el presunto autor de seis incendios forestales en Málaga

Los incendios fueron catalogados como conatos ya que fueron avistados rápidamente por agentes de Medioambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del INFOCA, por lo que se evitó que se propagaran y causaran mayores daños

En prisión un detenido como presunto autor de seis incendios forestales en la provincia

En prisión un detenido como presunto autor de seis incendios forestales en la provincia

Guardia Civil

La Opinión

Málaga

La Guardia Civil, en el marco de la operación Moonwalker, ha detenido a una persona por seis delitos de incendios forestales ocurridos en varias localidades de la provincia de Málaga. La investigación se inició tras producirse un total de seis incendios desde el 2 de julio hasta el 24 de agosto en zonas de alto valor ecológico de los términos municipales de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y tres de ellos en Alhaurin el Grande.

Investigación y detención

Los incendios fueron catalogados como conatos ya que fueron avistados rápidamente por agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del INFOCA por lo que se evitó que se propagaran y causaran mayores daños, ya que se prendía fuego en zonas cercanas a grandes masas arbóreas y núcleos urbanos.

Se iniciaron las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, detectándose un patrón en la comisión de los incendios que se producían en horas diurnas y en lugares de difícil acceso.

Como resultado de la investigación fue identificado un individuo que se encontraba por la zona en todos los incendios ocurridos, hallando indicios de que presuntamente podría ser el autor de los mismos. Por todo ello, se inician las gestiones para su búsqueda y detención, siendo localizado el pasado día 24 de agosto en la autocaravana en la que vivían cuando se encontraba en una zona de playa en Málaga capital.

Tras ser identificado, este individuo reconoció ante los agentes la autoría de los incendios, siendo detenido por seis delitos de incendios forestales. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.

Noticias relacionadas y más

Esta actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en colaboración con la Brigada de investigación de incendios forestales de agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detenido por comprar en tiendas de Málaga ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  2. Capuchinos llora la muerte de Ángel
  3. La Costa del Sol de Málaga, entre los puntos con más subida del precio de la vivienda en España y nivel 'crítico' de accesibilidad
  4. Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motorista en el Muelle Heredia
  5. Premio millonario en Málaga: un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 1,9 millones de euros
  6. La Feria de Málaga se salda con más visitas, más uso de transporte público y un Real que gana presencia frente al Centro
  7. Al menos diez personas intoxicadas tras consumir patatas asadas en un puesto de la Feria de Málaga
  8. Los hosteleros piden potenciar la Feria del Centro y constatan diferencias de hasta el 30% de facturación entre las calles con animación y las que no

Nuevo hallazgo sobre el párkinson en Málaga: descubren que una hormona natural protege las neuronas

Nuevo hallazgo sobre el párkinson en Málaga: descubren que una hormona natural protege las neuronas

En prisión el presunto autor de seis incendios forestales en Málaga

En prisión el presunto autor de seis incendios forestales en Málaga

Detenida en Málaga una octogenaria por robar en pisos turísticos del Centro

Detenida en Málaga una octogenaria por robar en pisos turísticos del Centro

Málaga, la ciudad donde más se paga por el oro: hasta un 84% de media

Málaga, la ciudad donde más se paga por el oro: hasta un 84% de media

La Junta suelta 350 ejemplares de pez fartet para recuperar la especie en la Desembocadura del Guadalhorce

La Junta suelta 350 ejemplares de pez fartet para recuperar la especie en la Desembocadura del Guadalhorce

El sector hostelero de Andalucía y Málaga dice que el gasto medio por turista cae casi un 10% este verano

El sector hostelero de Andalucía y Málaga dice que el gasto medio por turista cae casi un 10% este verano

Un 25% de las consultas para alquilar vivienda en Málaga son ya de extranjeros: ¿qué nacionalidades muestran más interés?

Un 25% de las consultas para alquilar vivienda en Málaga son ya de extranjeros: ¿qué nacionalidades muestran más interés?

Endesa refuerza en Málaga el suministro eléctrico a Campanillas, las empresas del PTA y Cártama

Endesa refuerza en Málaga el suministro eléctrico a Campanillas, las empresas del PTA y Cártama
Tracking Pixel Contents