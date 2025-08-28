Hipertensión arterial, la enfermedad silenciosa que afecta a más de 377.000 malagueños

Se la conoce como la enfermedad silenciosa porque no presenta síntomas que la delaten, lo que la hace aún más peligrosa. La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más frecuentes entre la población y uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, que afecta a casi un 22% de los malagueños, según datos de la Consejería de Salud.

“La hipertensión es, como su propio nombre indica, un aumento de la presión dentro de los vasos sanguíneos, lo que, a medio o largo plazo, puede llevar efectos deletéreos o efectos perjudiciales en muchos órganos y sistemas”, explica el doctor Luis Ayala, subdirector médico del Hospital Quirónsalud de Málaga y médico de familia en el servicio de Urgencias, que afirma que la ausencia de síntomas la convierten en un reto para los profesionales sanitarios, sobre todo, de cara a un primer diagnóstico.

“A veces el diagnóstico es tardío y, a veces, lo encontramos en situaciones críticas, cuando llega un infarto o una situación de compromiso vital”, señala el profesional, que asegura que es una enfermedad que no hay que infravalorar y que es necesario vigilar, debido a que es uno de los principales factores de riesgo para patologías cardiovasculares. “Predispone a eventos sistémicos como el infarto o el accidente cerebrovascular”, alerta el profesional, que advierte que también puede producir problemas en los riñones o en los vasos sanguíneos.

19.000 nuevos casos

Según los datos recogidos en la Base Poblacional de Salud de la Consejería de Salud, solo en el pasado año 2024 se registraron 19.108 nuevos diagnósticos en la provincia de Málaga. En total, se calcula que la hipertensión arterial afecta a 377.495 personas, es decir, al 21,6% de la población malagueña.

Por su parte, el doctor Ayala apunta que, aunque entre los 45 y 50 años esta enfermedad es más frecuente entre los hombres, a partir de los 60 años aumentan notablemente los casos de hipertensión femenina. “Cuando llega la menopausia el factor protector cardiovascular que tienen las hormonas femeninas dejan de hacer ese efecto protector e iguala en porcentaje a los hombres”, detalla.

Diagnóstico precoz

Asimismo, destaca la importancia del diagnóstico precoz y de llevar a cabo una prevención activa fomentando hábitos de vida saludable. “Tenemos que evitar factores como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo o el estrés, que son factores sobre los que podemos actuar”, subraya el subdirector médico del Hospital Quirónsalud de Málaga. “Después hay otros factores, como la edad, el sexo y antecedentes personales sobre los que no podemos intervenir a nivel prevención”, añade.

“El que tiene un padre o madre hipertenso, o ambos progenitores que son hipertensos, evidentemente va a tener una predisposición mayor que una persona que no los tenga”, expone el doctor Ayala, que precisa que en esos casos habrá que tener una mayor precaución y vigilancia.

Tratamiento

“Es importante, sobre todo, a partir de ciertas edades y en función de los antecedentes familiares que tengamos, que visitemos a nuestro médico de familia para que nos vaya haciendo las revisiones pertinentes”, resalta el especialista.

Para aquellos que la sufren, existen muchos tratamientos en función del tipo de hipertensión que padezcan. “Hay tratamientos que mantienen la tensión controlada y el paciente hace vida completamente normal”, explica el doctor Ayala. Aun así, puntualiza que, aunque existan estos tratamientos, es imprescindible complementarlos con una buena dieta y hábitos de vida saludable. “No hay ningún tratamiento milagroso. Si el paciente no pone medios de su parte, seguramente nosotros tampoco podamos controlarlo con una pastilla”.

Prevención

Por ese motivo, hace hincapié en la necesidad de seguir una dieta rica en verduras, fibras y proteína de origen magro, así como llevar una vida activa y hacer deporte de forma habitual. “Evitar el estrés, dormir entre 7 y 10 horas diarias si se puede y, evidentemente, evitar el tabaquismo a toda costa. Con eso tenemos bastantes menos probabilidades de padecer hipertensión”, sostiene el profesional.

Llevar un control de la presión arterial de manera regular es también un factor fundamental para aquellas personas que sufren hipertensión. No obstante, el doctor Ayala recuerda que, para hacerlo correctamente, hay que tener en cuenta una serie de factores. “El paciente debe hacer una medición en casa unas dos o tres veces al día. Y siempre que vayamos a hacer mediciones de tensión en casa debe ser en reposo”, remarca.

“Tenemos que hacerla mínimo 10 minutos o 20 minutos después de haber hecho cualquier actividad física. Por ejemplo, si yo llego del supermercado cargado de bolsas, me siento y me tomo la tensión, esa tensión no va a ser válida. Tengo que estar un poquito en reposo para tomármela”, concluye el profesional, que insiste en lanzar un mensaje de prevención y recordar a la población la importancia de llevar a cabo unos hábitos de vida saludable y evitar factores de riesgo como el tabaquismo “Eso es una inversión en la calidad de vida”.

