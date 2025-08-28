Una joven irlandesa residente en Málaga revela una de las expresiones andaluzas más "intraducibles": "Es un choque cultural"

El arte, la cultura y la historia de Málaga no solo se pueden contemplar en cada uno de sus rincones y monumentos, sino que inundan hasta la médula a su gente hasta recorrer todo su ser y alcanzar cada aspecto en su vida, incluido el lenguaje. Así, los malagueños atesoran un sinfín de expresiones y palabras propias consideradas patrimonio inmaterial de la provincia y uno de los rasgos que más llama la atención de los visitantes que acuden al territorio malagueño.

Una de estas personas que se vieron sorprendidas por las particularidades del malagueño cuando llegó a la ciudad fue Nesh, una creadora de contenido y profesora de inglés y español que, a través de su perfil 'Spanish with Nesh', muestra a sus miles de seguidores todos los consejos y destrezas que deben conocer para "conectar realmente con los malagueños".

Un entorno en el que ha aprovechado para enseñar a su público una de las expresiones que más le llamó la atención cuando se mudó a Málaga: "Esto está que te cagas". "Hay muchas cosas intraducibles del español al inglés y, a veces, podríamos verlas como choques culturales", ha señalado la mujer.

La confusión de esta joven irlandesa por una de las expresiones más usadas en Málaga

Tal y como ha asegurado la 'influencer', se topó con esta frase un día que estaba comiendo y escuchó a alguien decir: "Esto está que te cagas". "Si tú traduces eso, palabra por palabra, sería así como que "cagas", como si el estado de esa cosa te hiciera cagar o algo así, es tan buena que cagarás", ha indicado esta joven filipina con nacionalidad irlandesa y "alma andaluza".

"Estas cosas las entiendo por contexto, pero cuando lo sacas de contexto y lo escuchas como una persona que está aprendiendo español...", ha relatado la joven, que ha explicado que en realidad estas palabras no se refieren al tránsito intestinal de los ciudadanos, sino a algo "realmente bueno".