La Junta advierte a los ayuntamientos del riesgo "extremo" de que los fuegos artificiales originen incendios forestales

El verano es tradicionalmente la estación de las fiestas, ferias y verbenas de numerosos pueblos de la provincia de Málaga. No obstante, los meses estivales, de calor y pocas precipitaciones, son también la época de mayor riesgo para que se produzcan incendios forestales que, como está ocurriendo en el noroeste del país, pueden acabar en catástrofe forestal y social.

Por ello, la Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje a los ayuntamientos, a los que ha pedido la "máxima responsabilidad" y la "máxima colaboración" durante la celebración de estos festejos, que suelen ir acompañados de espectáculos pirotécnicos.

"Entendemos que muchos vecinos de cualquier pueblo están esperando con mucha expectación el momento de su fiesta local, de sus fiestas patronales, y que se frustan muchas expectativas cuando se suspenden estos espectáculos, pero creo que lo que está pasando en España este verano es lo suficientemente grave como para que estemos todos concienciados", ha explicado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en una visita al SAIH Hidrosur de Málaga.

La delegada ha recordado que es Protección Civil y el dispositivo Infoca los que deben autorizar o no el uso de de fuegos artificiales durante las fiestas. "En muchos casos no se autorizan y en otros se autoriza condicionándolo a la meteorología".

Por ello, ha insistido Navarro que "lo que pudo autorizarse hace una semana, hoy puede que se desaconseje y se indique que no está autorizado". Es aquí donde la delegada ha pedido colaboración a los consistorios malagueños, para que atiendan "ese mensaje de precaución" y eviten celebrar estos shows con material pirotécnico.

Ha puntualizado Navarro que "en la mayoría de los casos" los ayuntamientos han atendido ese aviso y han suspendido este tipo de actividades. En ese sentido, ha puesto de ejemplo al Ayuntamiento de Archidona, que canceló los fuegos artificiales y así lo comunicó a la ciudadanía.

66 incendios forestales, la mayoría conatos

La delegada del Gobierno ha insistido en que en esta temporada se han producido 66 incendios forestales, de los que 54 han quedado en conatos que no han supuesto grandes complicaciones, gracias a la actuación del dispositivo Infoca.

En cuanto al origen de esos fuegos, Navarro apunta tanto a negligencias, imprudencias e incluso intencionalidad "de personas que han ido a provocar este tipo de incendios".

Sin ir más lejos, hoy la Guardia Civil, en el marco de la operación Moonwalker, ha detenido a una persona por seis delitos de incendios forestales ocurridos en varias localidades de la provincia. La investigación se inició tras producirse un total de seis incendios desde el 2 de julio hasta el 24 de agosto en zonas de alto valor ecológico de los términos municipales de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y tres de ellos en Alhaurin el Grande.