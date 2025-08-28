La Junta suelta 350 ejemplares de pez fartet para recuperar la especie en la Desembocadura del Guadalhorce

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha soltado 350 ejemplares de pez fartet, una de las especies más amenazadas de la fauna ibérica, en el Paraje Natural Desembocadura del río Guadalhorce.

Estos especímenes nacieron en el Centro de Cría y Conservación de Peces Amenazados (Ceccpa) de Los Villares, Córdoba, a partir de parentales del único núcleo natural andaluz, ubicado en la cuenca del río Adra de Almería.

El jefe de Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Antonio Martín, ha explicado: "Con esta suelta pretendemos reforzar la variabilidad genética del grupo existente, favoreciendo su adaptación y resiliencia en un entorno singular por sus condiciones ambientales extremas". Además, también ha señalado que la reintroducción "responde a una estrategia cuidadosamente diseñada para consolidar el núcleo poblacional más importante de la especie en Andalucía, junto al de la Albufera de Adra".

El pez fartet

El fartet es un pez de orden ciprinodontiforme autóctono del sureste ibérico, caracterizado por su extraordinaria tolerancia a ambientes hipersalinos y temperaturas elevadas. Por estas capacidades, es capaz de sobrevivir frente a múltiples amenazas, como la alteración de hábitats y la presencia de especies exóticas invasoras.

Precisamente, la presencia de la gambusia, un pez exótico de gran voracidad proveniente de Estados Unidos, ha relegado al fartet a zonas marginales, donde solo logra competir de forma eficaz en condiciones de alta salinidad, como explica Juan Antonio Martín: "Los hábitats hipersalinos del Paraje del Guadalhorce permiten al fartet desenvolverse con ventaja frente a la gambusia, que no tolera concentraciones salinas por encima de 35-37 gramos por litro, mientras que el fartet puede resistir hasta 140 gramos por litro". De hecho, esta tolerancia a condiciones de alta salinidad convierte al enclave malagueño en un espacio clave para el desarrollo de estrategias de conservación de la especie, ha añadido Martín.

Desde 2017, y conforme al Plan de Recuperación de Especies de Peces e Invertebrados de Aguas Epicontinentales aprobado por la Junta, se han reintroducido en El Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce más de 5.200 ejemplares, configurando un macronúcleo poblacional en la laguna grande y, en menor medida, en el río viejo.