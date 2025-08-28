Mahou San Miguel aporta 255 millones a la economía andaluza

La compañía cervecera Mahou San Miguel contribuyó a la economía andaluza con 255 millones de euros en 2024, según un estudio de impacto realizado por la consultora Valora Consultores. El informe también señala que la compañía generó 30.433 empleos en la región -un 6% más que el año anterior-, de los cuales 550 fueron directos y 29.883 indirectos -a través de proveedores y distribuidores- y relacionados -creados por clientes hosteleros de Mahou San Miguel-. Andalucía es la primera comunidad donde generó más empleo fuera de Madrid, un 16,7% del total en España.

En Andalucía, la actividad de Mahou San Miguel tuvo un impacto especialmente relevante en la hostelería, un sector clave para la dinamización de la economía local y un motor de empleo en la región. Del total de la aportación de la compañía al PIB, 30 millones de euros correspondieron a la hostelería, en el marco de su modelo de valor compartido.

Mahou San Miguel también tuvo un efecto económico relevante en el ecosistema de empresas locales, mediante compras a 676 negocios andaluces por valor de 69 millones de euros.

La empresa cuenta con tres centros de producción de cerveza ubicados en Málaga, Granada y Córdoba, un manantial de agua mineral natural en Jaén, tres almacenes logísticos en Málaga y un distribuidor propio en Granada.