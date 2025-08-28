Málaga, la provincia más cardioprotegida de Andalucía

Ante una parada cardiorrespiratoria es fundamental actuar con rapidez. Saber realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar básica y poder utilizar un desfibrilador, mientras llegan los servicios de emergencia, puede marcar la diferencia entre la muerte y salvar una vida.

Para facilitar esta rápida actuación, Andalucía cuenta con un total de 1.482 instalaciones de instituciones públicas y privadas que disponen del distintivo de ‘zona cardioasegurada’, un reconocimiento que concede la Consejería de Salud, a través del Centro de Emergencias Sanitarias 061, tras cumplir con los requisitos en materia formativa e instalación de desfibriladores externos semiautomáticos.

Esto significa que los profesionales de estas instalaciones y espacios móviles acreditados están capacitados para actuar de forma inmediata en caso de presenciar una parada cardiorrespiratoria.

Según informan desde la Consejería, las instituciones que han conseguido ser ‘zona cardioasegurada’ son fundamentalmente instalaciones deportivas, edificios públicos, colegios e institutos de enseñanza secundaria, estaciones de trenes, hoteles, empresas o farmacias.

Málaga lidera

Al analizar los datos por provincias, se desprende que Málaga es, con diferencia, la región más cardioprotegida de la comunidad, ya que concentra el 45% de las instituciones que han sido reconocidas como ‘zona cardioasegurada’.

En concreto, 669 instituciones de la provincia han recibido este distintivo. Cádiz es la siguiente con más ‘zonas cardioaseguradas’ con un total de 226. Le siguen Granada con 147, Sevilla (129), Almería (121), Córdoba (77), Jaén (70) y Huelva (43), según detalla Salud en un comunicado.

“Este programa tiene como objetivo disminuir la mortalidad y las graves secuelas que se pueden producir tras sufrir una parada cardíaca, a través de una excelente actuación inicial”, destaca el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Francisco Pozo.

Desfibriladores

Para ello, en Andalucía se han instalado desfibriladores externos automatizados (DEA) en organismos públicos, espacios de ocio y grandes aglomeraciones de personas y empresas privadas, que permiten que, ante una parada cardiorrespiratoria, se puedan proporcionar unos primeros auxilios adecuados mientras acuden los servicios de emergencias.

Imagen de archivo de maniobras RCP / L.O.

Concretamente, en la comunidad autónoma se dispone de cerca de 5.000 desfibriladores externos automáticos que, por sus características y funcionamiento, pueden ser manejados por personas que no son profesionales sanitarios.

Requisitos

Respecto a los requisitos que deben cumplir las instituciones que solicitan la certificación de ‘zona cardioasegurada’, estas tienen que disponer de un número determinado de desfibriladores externos automatizados en las instalaciones, que deben estar operativos y en una ubicación adecuada.

Asimismo, deben tener un plan de formación para el personal ofrecido por instituciones pertenecientes al Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar y contar con un adecuado plan de mantenimiento de los DEA instalados.

Otro requisito imprescindible es que la empresa o institución tenga establecido un protocolo de activación interno para desplazar y utilizar el DEA mientras que se activa y llegan los Servicios de Emergencias sanitarias. Desde la Consejería recuerdan que, para cumplir con todas estas condiciones el Centro de Emergencias Sanitarias 061, ofrece asesoramiento desde las direcciones de los servicios provinciales correspondiente a la entidad solicitante.

Cada minuto cuenta

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental y, entre ellas, ocupa un lugar destacado la muerte súbita cardíaca que suele ocurrir, de manera mayoritaria, fuera del entorno hospitalario.

“La supervivencia de muchas de las víctimas depende de que se apliquen las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar en los primeros 3 o 4 minutos, lo que puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50% de los afectados”, subrayan desde Salud.

Por ello, desde los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 animan a la ciudadanía a actuar siempre ante estas situaciones, ya que está demostrado que intentar aplicar estas técnicas, a pesar de no tener conocimientos previos en primeros auxilios, ayuda a muchos pacientes. Además, recuerdan que siempre se explicará a los alertantes cómo realizar estas maniobras básicas mientras llegan los equipos de emergencias al lugar del suceso.