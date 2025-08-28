Nuevo hallazgo sobre el párkinson en Málaga: descubren que una hormona natural protege las neuronas

El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente en España, que afecta a más de 35.000 andaluces. Actualmente, no existe una cura, pero cada día científicos de todo el mundo trabajan por encontrar nuevas opciones de tratamiento y diagnóstico que mejoren la calidad de vida de estos pacientes.

El último gran hallazgo ha tenido lugar en Málaga, donde un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand) y la Universidad de Málaga (UMA) han descubierto que una hormona que todos tenemos de forma natural en nuestro cuerpo, llamada IGF-II, ayuda a proteger las neuronas del daño que causa esta enfermedad.

Se trata de un paso clave, ya que abre una nueva vía para desarrollar posibles tratamientos que no solo alivien los síntomas, sino que también frenen el avance de esta enfermedad, que afecta principalmente a personas mayores de 65 años.

Detrás de este descubrimiento, que ha sido publicado en la reconocida revista científica Journal of Advanced Research, se encuentra científicos del grupo Aspectos Básicos y Aplicados de las Enfermedades Neuropsiquiátricas y Neurodegenerativas, junto al grupo de Endocrinología y Nutrición.

¿Por qué es importante este estudio?

Para entender la relevancia de este hallazgo, cabe recordar que los principales síntomas que provoca el párkinson son temblores, rigidez muscular y lentitud en los movimientos, los cuales ocurren porque ciertas neuronas del cerebro dejan de funcionar y mueren poco a poco

Sin embargo, este equipo de investigadores malagueños ha descubierto que el IGF-II (una hormona similar a la insulina que fabrica nuestro propio cuerpo) actúa “como un escudo” para esas neuronas y las protege.

Según explican desde Ibima, los científicos han comprobado en el laboratorio que cuando las neuronas se exponen a esta hormona, resisten mucho mejor el daño que normalmente las destruiría en el párkinson.

¿Cómo ayuda esta hormona?

En concreto, los investigadores constataron que esta hormona natural de nuestro cuerpo (el IGF-II) ayuda de varias maneras. En primer lugar, descubrieron que protege la energía de las neuronas, debido a que mejora el funcionamiento de las mitocondrias, que son como las “pilas” de las células.

Paciente de Párkinson. / L.O.

Por otro lado, esta hormona ayuda a defender el ADN. “Activa mecanismos de reparación del material genético, lo que ayuda a evitar fallos graves que pueden hacer que la célula muera”, indican los científicos.

Por último, también han comprobado que evita la muerte celular, ya que frenan los procesos que llevan a la autodestrucción de las neuronas cuando están dañadas. No obstante, desde Ibima puntualizan que para que esta protección funcione, el IGF-II debe estar presente de forma constante y actuar a través de un receptor específico que hay en las células.

18 años de estudio

“Queremos conocer todos los detalles de cómo actúa esta hormona en las neuronas. Nuestro objetivo es que en el futuro pueda usarse como tratamiento para frenar enfermedades como el párkinson”, afirma la doctora María García-Fernández, una de las autoras del estudio.

Desde Ibima destacan que este descubrimiento “no surge de la nada”, sino que es el resultado de años de trabajo. El equipo de investigación lleva desde 2007 estudiando cómo puede usarse el IGF-II para combatir enfermedades neurodegenerativas. “En 2021 ya habían demostrado en animales que esta hormona podía proteger el cerebro, y ahora han dado un paso más al entender cómo lo hace a nivel celular”, relatan en un comunicado.

El estudio que ha permitido dar este paso clave en la lucha contra la enfermedad de Parkinson ha contado con la colaboración de investigadores de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, en Italia, y ha sido financiado por la Universidad de Málaga, el Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos europeos.

El instituto de investigación malagueño ya ha registrado una patente para el uso del IGF-II como tratamiento potencial frente al párkinson.