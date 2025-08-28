Política
El PP de Málaga enviará un «listado de necesidades» al Gobierno y al PSOE para los PGE
Patricia Navarro insta a situar a la provincia «en el centro de las inversiones y no sólo de la recaudación | Bendodo reafirma que Málaga «solo le sirve al sanchismo para recaudar»
La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado que su formación enviara al Gobierno central y al PSOE de Málaga «el listado de necesidades y demandas» que tiene Málaga para que «sitúen a la provincia en el centro de las inversiones y no sólo de la recaudación».
Al respecto y ante la intención del Gobierno y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) este año, la líder provincial del PP manifestó ayer que los populares malagueños «para adelantarnos a esas circunstancias, vamos a tener absolutamente actualizado ese listado de demandas y necesidades que tiene nuestra provincia»: Un listado que llegará «sin más tardar la semana que viene».
Por su parte, el diputado del PP por Málaga en el Congreso, Elías Bendodo, ahondó en las críticas por el «ninguneo» del Gobierno y consideró que la provincia es «fundamentalmente una tierra que al sanchismo le sirve para recaudar». «Aquí las carreteras siguen colapsadas, no hay propuesta de solución a los atascos, no hay propuesta de subvención o eliminación del peaje más caro de España que es el de la Costa del Sol», añadió Bendodo, quien incidió en que «no hay nada del tren hacia la Costa del Sol».
