El PSOE denuncia que los vecinos de la Carretera de Cádiz conviven con plagas

La viceportavoz del grupo municipal socialista, Begoña Medina, ha criticado la que considera "insostenible situación de abandono" que sufren los vecinos de Puerta Blanca desde hace años por parte del Ayuntamiento de Málaga. Según la edil, se trata de un barrio "con presencia de ratas, con plaga de mosquitos y bichos que impiden a los vecinos sentarse en un banco sin ser picados, con suciedad acumulada y sin que los servicios de limpieza hagan su trabajo", y ha señalado que se trata de la tónica habitual de todo el distrito de Carretera de Cádiz, desde la Luz a Dos Hermanas.

Además, la viceportavoz también ha recalcado que "esto no es casualidad", sino que "es el resultado de una gestión negligente y del abandono al que el alcalde Francisco de la Torre somete a nuestros barrios".

Medina ha destacado también que, en Puerta Blanca, llevan cinco años sin que se realicen podas en los árboles, que hoy están invadidos por pulgones, lo que agrava los problemas de salubridad. "Aquí juegan niños con sus padres y abuelos, y no se aplican los tratamientos necesarios para erradicar estas plagas. Esto no es solo un problema de limpieza, es un problema de salud pública", ha advertido.

La edil ha insistido en que la situación es "inaceptable" y ha exigido al alcalde que actúe de inmediato: "Los vecinos tienen derecho a vivir en un barrio limpio, digno y seguro. Ya está bien de tener Málaga llena de mugre, de suciedad y de malos olores. Esta es una responsabilidad directa de quien gobierna y no puede seguir mirando hacia otro lado".

"El alcalde es el máximo responsable de esta dejadez y le exigimos medidas urgentes ya. No se puede seguir abandonando a los vecinos de Carretera de Cádiz ni al resto de barriadas de nuestro distrito", ha concluido Medina.