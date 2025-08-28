Estas son las fechas en las que volverán a las aulas los alumnos de la UMA

La cuenta atrás ha comenzado. Después de las vacaciones, los universitarios malagueños tienen más cerca ya el momento de regresar a las clases. Sin exámenes de septiembre desde hace dos cursos, las aulas de Málaga se llenarán directamente para comenzar los nuevos temarios. El cambio de las recuperaciones de septiembre a julio ha permitido adelantar el inicio del curso, equiparándolo al de niveles educativos inferiores e incluso adelantándose al de los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y FP.

La mayoría de los alumnos de la Universidad de Málaga arrancarán el curso 2025-26 el próximo martes 9 de septiembre, tras la festividad de la Patrona, la Virgen de la Victoria.

Según ha publicado la UMA en sus redes sociales, así lo harán los estudiantes de la Escuela de Telecomunicaciones, de Arquitectura, de Informática y las facultades de Turismo, Bellas Artes, Ciencias, Educación, Salud, Derecho, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Medicina y Filosofía y Letras.

El alumnado de nuevo ingreso en Industriales tendrá su acto de bienvenida el 9 de septiembre también, pero las clases generales se iniciarán al día siguiente, el miércoles 10. Un calendario que supone una excepción, ya que la mayoría de escuelas y facultades hacen coincidir ya sus bienvenidas con el primer día lectivo como en el caso de Telecomunicación o Informática.

Por su parte, la Facultad de Turismo celebra la acogida de sus nuevos alumnos y su curso cero los días 2, 3 y 4 de septiembre, para comenzar ya las clases oficiales el día 9.

Ciencias, mientras, ha optado por sesiones informativas por videoconferencia para los estudiantes que se estrenan este curso. Serán el 4 de septiembre, unos días antes del inicio de la vuelta a las aulas el martes 9.

Igualmente, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo abrirá sus puertas el 4 de septiembre para los alumnos de nuevo ingreso.

Entrada más tardía para los veteranos de Medicina

Medicina, que ha vuelto a ser una de las más demandadas, dará la bienvenida los días 4 y 5 de septiembre, jornadas en las que explicará a los futuros doctores y doctoras la organización de las clases teóricas y prácticas. Las clases generales para los alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º comenzarán el 9 de septiembre y para los de 6º curso, el 1 de octubre. De hecho, estos serán los estudiantes que se incorporen más tarde a la rutina de la UMA.

En la Facultad de Filosofía y Letras la bienvenida es el 3 de septiembre y las clases arrancan el 9. Los nuevos alumnos están convocados el 3, a las 10.00 horas, en el caso de los grados de Estudios Ingleses, doble grado de Educación Primaria y Estudios Ingleses, Estudios Transculturales Europeos, Filología Clásica, Filología Hispánica y Filosofía.

Por su parte, los de los grados de Geografía y Gestión del Territorio, Historia, doble grado en Geografía y Gestión del Territorio e Historia, grado en Historia del Arte, Traducción e Interpretación y doble grado en Turismo y Traducción e Interpretación están citados a las 12.00 horas en el salón de actos de Ciencias de la Comunicación y Turismo.

Los campus de la UMA volverán a llenarse a partir de septiembre. / La Opinión

El 11 de septiembre, comenzarán las clases los estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA, mientras que los de Marketing y Gestión lo harán el día 15. Una fecha escogida también para la vuelta a las aulas en la Facultad de Psicología y Logopedia.

Por último, el lunes 22 de septiembre será el turno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Fechas de Antequera y Ronda

En cuanto a los centros universitarios de la provincia, el de Magisterio de Antequera comenzará las clases el 9 de septiembre para el alumnado de 1º y el 10 para el resto. En el centro universitario de Enfermería de Ronda coinciden con la mayoría al iniciar el curso el 9 de septiembre.

Este curso, la Universidad de Málaga, que ofrece 77 grados y dobles grados, 86 másteres, 28 doctorados y numerosos títulos propios, incorpora a su oferta académica tres nuevas enseñanzas: el Grado en Inteligencia y Analítica de Mercados, el Máster en Investigación e Innovación en Educación Física y el Máster Interuniversitario en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías (MUDANT), este último coordinado por la UMA y desarrollado en colaboración con la Universidad de Sevilla.

Además, el panorama universitario malagueño se amplía este curso con la oferta de las universidades privadas que tienen previsto abrir sus puertas entre finales de septiembre y principios de octubre: la Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea.