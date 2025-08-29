10 consejos para ahorrar y superar la cuesta de septiembre sin agobios

La vuelta de las vacaciones de verano supone, para muchos hogares, un esfuerzo económico añadido. A los gastos propios del descanso estival se suman los derivados del inicio de curso, como la compra de material escolar, uniformes, libros y otras necesidades familiares. Este fenómeno, conocido como la 'cuesta de septiembre', se ha convertido en uno de los momentos más términos para la economía doméstica.

Conscientes de esta realidad, la Asociación Española de Consumidores ha elaborado un decálogo de recomendaciones que pueden marcar la diferencia en el bolsillo de los malagueños. Desde la planificación de gastos hasta la educación en el ahorro de todos los miembros de la familia, estas claves se presentan como una guía para encarar el mes con más control económico y menos estrés.

El 95% de los españoles prioriza el ahorro por encima de la seguridad de su vehículo / L.O.

Planifica tu economía familiar

El primer paso para afrontar la cuesta de septiembre es elaborar un presupuesto claro y realista. Analizar los ingresos y gastos fijos, así como los variables, permite tener una visión completa de la situación económica. Esta planificación ayudará a priorizar pagos y a evitar imprevistos que comprometan el resto del mes.

Elimina gastos innecesarios

Ser crítico con los gastos propios es una de las clave. Muchas veces, los hogares mantienen servicios, suscripciones o compras que no son imprescindibles. Identificar y reducir esos gastos superfluos permitirá liberar recursos que pueden destinarse a necesidades más urgentes.

Ahorra en suministros del hogar

El consumo responsable de electricidad, gas y agua puede generar un ahorro significativo. Pequeños gestos como apagar luces, regular la calefacción o revisar posibles fugas contribuyen no solo al bolsillo, sino también al cuidado del medio ambiente.

Controla mejor tus compras pagando en efectivo

El uso de la tarjeta de crédito puede generar la falsa sensación de que siempre hay dinero disponible. Pagar en efectivo ayuda a visualizar el gasto real y a mantener un control más estricto sobre lo que se consume, evitando endeudarse por caprichos.

calculadora dinero / Pixabay

No te dejes llevar por la publicidad

Las campañas comerciales de septiembre buscan incentivar el consumo, pero no siempre responden a necesidades reales. Antes de realizar una compra conviene reflexionar si realmente aporta valor al hogar o si solo responde a un impulso provocando por la publicidad.

Organiza la cesta de la compra

Elaborar una lista antes de ir al supermercado, ajustada al presupuesto familiar, es una de las formas más eficaces para evitar compras innecesarias. Además, planificar menús semanales ayuda a optimizar recursos y a reducir el desperdicio alimentario.

Ambiente de compras en un supermercado. / Zowy Voeten

Compara precios y calidad

Antes de adquirir productos, es recomendable contrastar precios en diferentes establecimientos. No siempre lo más barato es lo más conveniente: busca la mejor relación calidad-precio garantiza que la compra sea duradera y eficiente.

Aprovecha las ventajas de Internet

Las plataformas online ofrecen promociones y descuentos que, en muchos casos, no se encuentran en tiendas físicas. Utilizar comparadores y estar atentos a las ofertas digitales puede suponer un importante ahorro para la economía familiar.

Cuidado con las compras por Internet. / SHUTTERSTOCK

Educa a toda la familia en el ahorro

El control económico no debe recaer solo en los adultos. Involucrar a los niños y jóvenes en hábitos de ahorro fomenta la responsabilidad y la conciencia sobre el valor del dinero. De este modo, la economía del hogar se convierte en un esfuerzo conjunto.

Visualiza los avances en el ahorro

Hacer un seguimiento del dinero que se consigue ahorrar cada semana o cada mes puede ser muy motivador. Ver resultados tangibles anima a mantener la disciplina financiera y a consolidar hábitos que aseguren un mejor futuro económico para toda la familia.