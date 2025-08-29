La Catedral de Málaga reubica temporalmente las Cruces de Rando en sus jardines

El Cabildo de la Catedral de Málaga ha decidido reubicar de forma provisional las Cruces de Rando que se exponen en sus jardines. Esta obra, realizada por el artista malagueño Jorge Rando, ha sido trasladada al lateral de la iglesia del Sagrario, frente al antiguo Hospital de Santo Toma, con motivo de las previsiones de gran afluencia de público a la Catedral en vísperas de la Misa de Acción de Gracias por el pontificado de Jesús Catalá, que este próximo 7 de septiembre, y dentro de la novena a la Victoria, se despedirá de la diócesis que ha gobernado durante los últimos 17 años; así como por la Eucaristía de toma de posesión de José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga.

El Cabildo ha informado de que este traslado responde a la necesidad de "facilitar el acceso y la salida de los fieles del templo y habilitar una salida de emergencia ante la más que probable asistencia extraordinaria de personas a dichos actos".

Las cruces de Rando situadas en la esquina izquierda de la salida por Molina Lario se han trasladado momentáneamente al lateral del Sagrario, frente al Hospital de Santo Tomas, "donde los visitantes pueden seguir admirando la obra en la que el reconocido artista malagueño reflexiona sobre el universal simbolismo de la cruz", ha señalado la Catedral en un comunicado.

A partir del día 14 de septiembre las cruces volverán al lugar que venían ocupando hasta ahora.