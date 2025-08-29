El centro de ciberseguridad de Google en Málaga recuerda el primer virus de la historia y expone los disquetes originales

El centro de ciberseguridad de Google en Málaga (GSEC) ha instalado una pieza expositiva dedicada a Elk Cloner, considerado el primer virus informático real de la historia, que fue programado en 1982 por un estudiante de instituto de 15 años, Richard Skrenta, para los Apple II. El responsable del centro del GSEC de Málaga y CEO de la empresa Virus Total, Bernardo Quintero, explica que contactó hace unos meses personalmente con Skrenta, el creador del virus, para transmitirle la idea de diseñar un espacio en Google Málaga donde contar la historia de este "hito de la ciberseguridad".

Skrenta ha facilitado incluso los disquetes originales de 5,25 pulgadas de la marca Elephant donde desarrolló Elk Cloner en su computadora. El expositor cuenta también un Apple II de la época.

Elk Cloner, como muchos de los primeros virus, surgió como una especie de broma de Skrenta a sus conocidos y no con idea de provocar daños. Se diseñó para ser molesto, ya que al infectar un disco hacía aparecer en pantalla, tras un cierto número de arranques, un pequeño poema.

"Málaga es muchas cosas a la vez: ciudad de museos, de cultura, de gastronomía, de tecnología… y también, cada vez más, de ciberseguridad. De esa mezcla surgen ideas curiosas, como esta: nuestra primera pieza expositiva en Google Málaga, dedicada a Elk Cloner, el primer virus informático de la historia", ha comentado Quintero en sus redes sociales.

La inspiración, en una visita al Museo OXO

La idea de montar este expositor surgió a partir de una visita que hizo con una de sus hijas al Museo OXO del videojuego en Málaga donde quedaron fascinados con un Apple II. A raíz eso, compraron una de estas antiguas computadoras, lo que reavivó el recuerdo de Quintero del famoso virus Elk Cloner y lo llevó a contactar con Richard Skrenta.

Oxo ha ayudado en el diseño del expositor que ya pueden contemplarse en el centro de cibeseguridad de Google en Málaga, y que tendrá también fines educativos.

Una imagen de los disquetes y el Apple II que se muestran en el GSEC de Google en Málaga. / Google

"Gracias a Javier Ramos y al equipo de diseño del OXO Museo del Videojuego por convertir la idea en realidad con un diseño impecable y perfectamente encajado en el auditorio. Un pequeño granito de arena a la faceta museística de esta ciudad que tanto nos inspira… y que ahora podrán disfrutar también los niños y niñas que cada semana nos visitan desde colegios e institutos de la provincia para acercarse un poco más a la historia de la ciberseguridad", ha comentado Quintero.

'Juegos de guerra', una película que le marcó

El responsable del GSEC de Málaga también destaca la fascinación que siete por la película 'Juegos de Guerra' (WarGame), del año 1983, donde un joven interpretado por Matthew Broderick hackea una compañía para conseguir un juego antes de su lanzamiento comercial. En esa película aparecen elementos de la época como los disquetes de la marca Elephant y el número de septiembre de 1982 de la revista Creative Computing. "Esa película encendió mi curiosidad por los ordenadores y el hacking cuando era un niño", señala.