Detenido en Málaga un instructor de kárate por agredir sexualmente a alumnos cuando eran niños

Un instructor de kárate de 70 años ha sido detenido en la provincia de Málaga por presuntamente agredir sexualmente a varios de sus alumnos cuando eran niños. La investigación de la Policía Nacional le atribuye hasta el momento cuatro delitos de agresión sexual continuada, aunque los agentes del Grupo de Menores (GRUME) trabajan en la localización de más víctimas, puesto que estiman que los asaltos del entrenador, vinculado a la federación nacional y autonómica este deporte, se venían produciendo al menos desde 2010. "Los hechos podrían producirse desde hace décadas", ha informado la Comisaría Provincial. La autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión.

La investigación tiene su punto de partida en los datos que aporta una asociación que presta asistencia a víctimas de agresiones sexuales durante la infancia. Poco después, hasta cuatro perjudicados declararon en sede policial que el instructor se valía de su posición para cometer los hechos delictivos cuando eran niños. La Policía Nacional ha explicado de que los afectados coinciden en que el investigado aprovechaba "de forma habitual las concentraciones de las competiciones para compartir con sus alumnos “favoritos” las habitaciones de hotel, donde presuntamente cometía las agresiones. Y también en las instalaciones deportivas donde entrenaban regularmente, aprovechando que los niños se aseaban tras el entrenamiento.

Manipulación emocional

La investigación destaca cómo las víctimas eran "manipuladas emocional y psicológicamente desde muy corta edad: "Para ganárselos y evitar que narraran los hechos, los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos", han detallado. En el registro de la vivienda del entrenador se han intervenido diez teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB. Los dispositivos han sido remitidos al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Málaga para su volcado y análisis pericial.