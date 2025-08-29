La empresa malagueña Onversed, reconocida como una de las mejores fashion tech del mundo por los World Future Awards

La empresa tecnológica malagueña Onversed, especializada en soluciones digitales aplicadas a la moda, ha sido nombrada como una de las "Best Fashion Tech Companies of 2025" en los World Future Awards (WFA). Estos galardones son uno de los reconocimientos globales más valorados en el ámbito de la tecnología y la sostenibilidad. La distinción ha sido otorgada por un jurado de expertos compuesto por profesionales de entidades como Microsoft Azure, Google for Startups, el Foro FinTech de la India y consultoras líderes en Web3, IA y diseño de experiencias.

Onversed es una empresa que crea nuevas formas de diseñar, vender, conectar y diferenciarse a las marcas de moda y diseñadores emergentes. La firma previsualiza los bocetos creando prototipos virtuales hiperrealistas, genera estampados y texturas con IA, crea shooting digitales y desarrolla experiencias de e-commerce inmersivo con try-on de realidad aumentada.

Así, las marcas pueden reducir costes de muestrarios, acelerar su time-to-market y producir contenido visual ilimitado para marketing. "Onversed ayuda a las marcas a avanzar hacia una industria más eficiente, conectada y sostenible", ha apuntado este viernes la compañía.

"Este reconocimiento valida nuestra misión: revolucionar el proceso de diseño y comercialización de la industria de la moda haciendo accesible la inteligencia artificial y la tecnología 3D a marcas pequeñas y diseñadores emergentes. Ser elegidos por un jurado tan prestigioso nos motiva a seguir impulsando la digitalización sostenible desde el sur de Europa", ha afirmado la CEO de Onversed, Raquel Pérez.

Otra imagen promocional de la empresa malagueña Onversed. / L. O.

Los World Future Awards, con sede en Nueva York y presencia en más de 30 países, destacan cada año a las compañías más influyentes que están moldeando el futuro en sectores clave como inteligencia artificial, salud, fintech, sostenibilidad o moda tecnológica. Más de mil empresas han sido premiadas desde su creación en 2021 y el premio se ha ganado su notoriedad por su enfoque en tecnologías con impacto real a nivel global.

Visibilidad internacional

"El premio sitúa a Onversed dentro de un selecto grupo de empresas internacionales que están transformando industrias clave de cara al futuro", apunta la empresa. El panel evalúa a los candidatos según criterios como innovación disruptiva, impacto global, escalabilidad tecnológica y compromiso medioambiental.

Además del reconocimiento, los ganadores reciben visibilidad internacional a través de la plataforma WFA, entrevistas, presencia en medios internacionales y el distintivo oficial que certifica la innovación y excelencia de sus soluciones.