Sucesos
La Federación Española de Kárate cesa al seleccionador detenido en Málaga por abusar de menores
Un instructor de kárate de 70 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente agredir sexualmente a varios de sus alumnos cuando eran menores
La Federación Española de Kárate ha cesado de todos sus cargos de forma inmediata a Lorenzo Marín, hasta ahora seleccionador de las categorías Cadete, Junior y Sub-21, tras ser detenido por agredir sexualmente de forma continuada a varios alumnos cuando eran menores.
La entidad ha emitido un comunicado en el que explica que ha tenido conocimiento del arresto e ingreso en prisión de este entrenador por los medios de comunicación e informa de que ha procedido "de manera inmediata" al cese de todas sus funciones y responsabilidades dentro del equipo nacional de kárate.
Ha condenado "con la máxima rotundidad" cualquier conducta de acoso o abuso, ya que las considera "incompatibles" con los valores del deporte y con los principios que defiende como institución.
Ha mostrado su "total apoyo" a los deportistas afectados y se pone a su disposición para brindarles la ayuda necesaria.
La Federación también expone su "plena colaboración" con las autoridades policiales y judiciales "para el total esclarecimiento de los hechos" y ha asegurado que seguirá trabajando para garantizar "entornos seguros, de respeto y confianza" para todos los practicantes de esta disciplina en España.
Además, ha informado de lo ocurrido al comité asesor de la Federación para la prevención y lucha contra el acoso sexual, para que inicie "las acciones que correspondan" según el protocolo establecido.
Más de cuatro décadas de trayectoria
El entrenador, de 70 años y con una amplia trayectoria de más de cuatro décadas en este deporte, ha sido detenido como presunto autor de cuatro delitos de agresión sexual continuada a varios alumnos cuando eran menores, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta la localización de más víctimas, según la Policía Nacional.
Este hombre se valía de su posición para cometer las agresiones a menores de corta edad, unos hechos que se podrían remontar hasta 2010.
Las víctimas, que tienen ahora entre 20 y 24 años, denuncian casos de agresiones sexuales entre los 7 y los 16 años por parte de este entrenador, que pertenece a un club de kárate de Torremolinos, han detallado desde la asociación Redime, que puso este caso en conocimiento de la Policía Nacional.
- Detenido por comprar en tiendas de Málaga ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- La Costa del Sol de Málaga, entre los puntos con más subida del precio de la vivienda en España y nivel 'crítico' de accesibilidad
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motorista en el Muelle Heredia
- Capuchinos llora la muerte de Ángel
- Fallece Emilio Benéitez, alma mater del mítico bar Emily
- Premio millonario en Málaga: un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 1,9 millones de euros
- Alerta amarilla este jueves en el litoral de Málaga por viento y olas de hasta tres metros
- Málaga endurecerá el control de acceso de menores en las casetas familiares en la Feria