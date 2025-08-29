La Federación Española de Kárate cesa al seleccionador detenido en Málaga por abusar de menores

La Federación Española de Kárate ha cesado de todos sus cargos de forma inmediata a Lorenzo Marín, hasta ahora seleccionador de las categorías Cadete, Junior y Sub-21, tras ser detenido por agredir sexualmente de forma continuada a varios alumnos cuando eran menores.

La entidad ha emitido un comunicado en el que explica que ha tenido conocimiento del arresto e ingreso en prisión de este entrenador por los medios de comunicación e informa de que ha procedido "de manera inmediata" al cese de todas sus funciones y responsabilidades dentro del equipo nacional de kárate.

Ha condenado "con la máxima rotundidad" cualquier conducta de acoso o abuso, ya que las considera "incompatibles" con los valores del deporte y con los principios que defiende como institución.

Ha mostrado su "total apoyo" a los deportistas afectados y se pone a su disposición para brindarles la ayuda necesaria.

La Federación también expone su "plena colaboración" con las autoridades policiales y judiciales "para el total esclarecimiento de los hechos" y ha asegurado que seguirá trabajando para garantizar "entornos seguros, de respeto y confianza" para todos los practicantes de esta disciplina en España.

Además, ha informado de lo ocurrido al comité asesor de la Federación para la prevención y lucha contra el acoso sexual, para que inicie "las acciones que correspondan" según el protocolo establecido.

Más de cuatro décadas de trayectoria

El entrenador, de 70 años y con una amplia trayectoria de más de cuatro décadas en este deporte, ha sido detenido como presunto autor de cuatro delitos de agresión sexual continuada a varios alumnos cuando eran menores, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta la localización de más víctimas, según la Policía Nacional.

Este hombre se valía de su posición para cometer las agresiones a menores de corta edad, unos hechos que se podrían remontar hasta 2010.

Las víctimas, que tienen ahora entre 20 y 24 años, denuncian casos de agresiones sexuales entre los 7 y los 16 años por parte de este entrenador, que pertenece a un club de kárate de Torremolinos, han detallado desde la asociación Redime, que puso este caso en conocimiento de la Policía Nacional.