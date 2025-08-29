En el cuartel general de Hidrosur, los "ojos" de los ríos y presas de Andalucía

Existe una suerte de «biblia» en Andalucía que revela, a cualquier hora del día, el estado de los ríos y embalses de la región, una inagotable fuente de datos que permite, por ejemplo, seguir el efecto de las fuertes precipitaciones en las cuencas mediterráneas o saber qué presas están más críticas durante los extenuantes períodos de sequía que azotan a esta tierra.

Se trata de la red Hidrosur, una herramienta indispensable para todo tipo de profesionales, desde geógrafos, meteorólogos, informadores -damos fe-, ingenieros e incluso las propias administraciones públicas, que se basan en sus precisos indicadores para tomar decisiones difíciles en situaciones complejas, como es el desalojo preventivo de la población ante la amenaza de crecida de un río que podría desatar una grave inundación.

En Málaga se encuentra el cuartel general del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Guadalete y Barbate, en una sede ubicada a pocos metros del pantano del Limonero, donde comparten instalaciones con el centro de control de la propia presa.

2.600 sensores

En estas dependencias, a las que se mudaron definitivamente en diciembre de 2020 -antes se encontraban en el Palacio de la Tinta, en pleno centro de Málaga, un edificio que se convertirá en un hotel de cinco estrellas-, hay un sistema de vigilancia que opera 24 horas al día durante los 365 días del año, recabando y procesando datos procedentes de 121 estaciones a lo largo y ancho de las cuencas mediterráneas, con más de 2.600 sensores instalados.

Sala de mandos de Hidrosur en Málaga. / AIM

Solo en la provincia de Málaga hay 57 estaciones de medición -pluviometría, aforos, caudales, posición de las compuertas de los embalses...-, a los que se espera que pronto se sumen otras siete, las cinco que se están instalando en el Bajo Guadalhorce, donde se han recuperado antiguos pozos para aprovechar el agua subterránea, junto a otros dos que se encuentran en la EDAR de la Araña y la Añoreta.

Cerca de una veintena de profesionales, entre técnicos de campo, ingenieros informáticos, hidrólogos y operadores de sala, son los «ojos» de todo lo que ocurre en las cuencas, tal y como explica el coordinador de la UTE Hidrosur, Francisco García, cuya experiencia en esta labor vigilante se remonta a la década de los 90.

Toma de decisiones

Este equipo se despliega en una sala de mandos con vistas al Limonero y encabezada por una gran pantalla que ofrece un gran abanico de datos en tiempo real sobre el comportamiento de los recursos hídricos. Cuando acaba el turno presencial, a las 20:30 horas de la tarde, comienza la vigilancia telemática, que permite continuar el trabajo desde el propio domicilio.

El coordinador de la UTE Hidrosur, Francisco García, en la sala de los servidores de Hidrosur. / AIM

Esa vigilancia se ejerce en coordinación tanto con Protección Civil como con la Policía, ayuntamientos o la propia Junta de Andalucía. «Un desalojo no lo puedes hacer así como así en un minuto, se van planificando en función de los datos que nos van dando desde el SAIH y también con los mapas de inundabilidad», explicaba ayer la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en una visita a las instalaciones junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«Tener el dato en tiempo real, ya eso se ha demostrado lo importante que es en el último episodio de octubre, sobre todo en el Guadalete-Jerez, porque había riesgos de inundaciones en barriadas que había por debajo. Estuvo en todo momento controlado y llegó a pasar el umbral, pero no hubo problemas», apuntó Francisco García, que añadió que en situaciones de crisis como las dos últimas DANAS, existe un protocolo para componer un comité de emergencias y seguir la evolución del episodio desde la sala de control.

El centro SAIH Hidrosur, junto al pantano del Limonero en Málaga. / AIM

«Estuvimos toda la noche. Estábamos en comunicación con Sevilla y le mandábamos información cada media hora», recordó García, sobre los dos fuertes temporales que azotaron a la provincia entre octubre y noviembre.

Por cierto que en diciembre se acometió la última renovación tecnológica y las obras que han permitido incluir los embalses de la demarcación de Tinto, Odiel y Piedras.