Málaga se manifiesta por Gaza y enviará flotillas con alimentos

La asociación Axarquía con Palestina Plataforma Ciudadana, creada en 2023, ha organizado junto a distintas asociaciones malagueñas una manifestación este viernes a las 20.00 horas en la plaza de la Marina. El acto pretende mostrar apoyo al pueblo palestino y a las flotillas que zarparán a finales de agosto rumbo a Gaza, aunque la fecha exacta aún no está confirmada.

El colectivo nació tras los ataques del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza. "Ante tanto dolor decidimos crear una plataforma ciudadana, dejando a un lado las diferencias políticas, porque lo que estaba ocurriendo superaba cualquier divergencia", explican desde la directiva.

Manifestación esta tarde a las 20.00h en la Plaza de la Marina / La asociación Axarquía con Palestina Plataforma Ciudadana

Activismo y denuncia

María Victoria Naranjo, integrante de la plataforma, recuerda que desde su fundación han impulsado numerosas actividades para visibilizar la situación en Gaza. "No paramos: hemos organizado exposiciones, recorridos por la Axarquía y colaborado con la Flotilla de la Libertad. Estamos muy comprometidos con esta causa porque lo que está ocurriendo nunca había pasado", asegura.

Desde la directiva subrayan que la desinformación es uno de los principales problemas. "Animamos a leer, contrastar y participar en acciones solidarias, porque si no formamos parte de la solución, formaremos parte del problema", afirma.

Flotilla SUMUD

Elías, otro miembro de la asociación, ha gestionado la compra de dos barcos que se sumarán a la flotilla SUMUD, prevista para zarpar desde Barcelona a finales de agosto. "Van a salir hacia Gaza decenas de flotillas, algo que nunca había ocurrido. Lo de Gaza no puede esperar más, es insoportable", sostiene María Victoria Naranjo.

En esta misión participará también Ruggiero Zeni, vecino de Málaga desde hace nueve años y trabajador del mar. "Llevamos comida al pueblo de Gaza, donde la población se muere de hambre. Cada hora fallece un niño menor de cinco años. Eso significa que cada día muere, literalmente, una clase entera de niños", denuncia.

Ruggiero reconoce que, pese a las movilizaciones previas, los avances han sido limitados. "Los gobiernos hablan mucho, pero no hacen nada concreto. Yo no tengo miedo de zarpar, uno no puede pasarse la vida hablando y luego echarse atrás", sentencia.

Con esta nueva acción, la plataforma busca reforzar la solidaridad ciudadana y reclamar un alto el fuego permanente, el fin de la ocupación israelí y el reconocimiento pleno de Palestina como Estado.