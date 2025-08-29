Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se da a la fuga, embiste a un coche de la policía y es detenido a los dos días

Un hombre fue interceptado el miércoles por los agentes de la Policía Local de Málaga cuando circulaba de forma temeraria por el polígono Guadalhorce

La Policía Local de Málaga ha detenido en la madrugada de este viernes a un hombre que fue interceptado el pasado 27 de agosto circulando con un vehículo de forma negligente por el parque empresarial Guadalhorce.

El presunto autor de los hechos se dio a la fuga tras recibir el alto policial, llegando a impactar en su huida con un vehículo policial, lo que provocó lesiones leves en una mano a uno de los agentes actuantes, han indicado desde el Área de Seguridad el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales.

El individuo se apeó del coche, que tenía ficha de sustracción, y huyó a pie, recorriendo el entorno industrial y saltando una valla que daba acceso a unas naves, pudiendo eludir la acción policial.

Así, en la pasada noche fue sorprendido por una unidad, por lo que los agentes procedieron a su identificación y posterior detención para su puesta a disposición judicial. En relación con el individuo consta varias reclamaciones judiciales por la presunta comisión de otros hechos delictivos.

