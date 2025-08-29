Operación retorno de vacaciones: la DGT prevé 226.700 desplazamientos en Málaga

Málaga se prepara para uno de los fines de semana más complicados del verano en las carreteras. La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que entre este viernes 29 y el domingo 31 de agosto se producirán 226.700 desplazamientos de largo recorrido en la provincia, dentro del operativo especial "Retorno del verano 2025".

La coincidencia de los viajes de regreso tras el fin de las vacaciones de agosto, las salidas hacia diferentes destinos por quienes comienzan sus días de descanso en septiembre y los trayectos propios de un fin de semana estival, dibujan un escenario de máxima intensidad en las principales vías de acceso y salida de la capital y la Costa del Sol.

Carreteras y horarios más problemáticos

La DGT prevé que las franjas más críticas del tráfico sean el viernes de 15.00 a 22.00 horas, el sábado de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00, y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 h. En esos tramos se esperan fuertes retenciones en la A-45, especialmente en el Alto de las Pedrizas, y en la A-7 a su paso por Fuengirola y San Pedro de Alcántara, además de la MA-20 en Málaga capital.

A la intensidad del tráfico se suman los trabajos en distintos túneles de la A-7 (entre Nerja, Torrox, Vélez-Málaga y la capital), además de actuaciones en la AP-7 y en la A-45 a la altura de Casabermeja, lo que puede provocar desvíos de carriles y estrechamientos que agraven la circulación.

Tráfico denso en una carretera de Málaga. / Gregorio Torres

Medidas especiales y vías alternativas

Para minimizar las retenciones, la DGT ha diseñado itinerarios alternativos. Quienes se desplacen desde el norte hacia la zona oriental podrán tomar la A-45 y desviarse por la A-356 hacia Vélez-Málaga, mientras que los que lleguen desde Sevilla podrán utilizar la A-92 y enlazar por Campillos hacia la A-357 hasta Málaga.

Además, la Guardia Civil de Tráfico reforzará la vigilancia en los puntos conflictivos y se instalarán conos en accesos como la MA-20 y la A-7 el domingo por la tarde. El objetivo es ordenar las incorporaciones en las horas de mayor retorno.

Refuerzos ferroviarios en Málaga María Zambrano

La estación de Málaga María Zambrano será uno de los principales nodos ferroviarios de Andalucía durante la operación retorno. Según datos de Adif, 270 trenes tendrán origen o destino en la terminal malagueña entre el viernes y el lunes. Esto convierte a la ciudad en la segunda estación andaluza con mayor tráfico en estos días, solo por detrás de Sevilla Santa Justa, con 293.

Renfe ha reforzado sus servicios con 3.280 plazas adicionales en el corredor Sur, buena parte de ellas con destino u origen Málaga, a lo que se suman los trenes de Ouigo e Iryo que también operan la línea de alta velocidad con Madrid. El viernes y el lunes se concentran los picos de circulación, con 1.200 trenes diarios en toda España, lo que permitirá absorber el incremento de viajeros que regresan de sus vacaciones.

Aumento de vuelos en el aeropuerto de Málaga

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol también será protagonista durante esta operación retorno, con 1.779 vuelos programados entre el viernes y el lunes. La cifra supone un ligero incremento respecto a las 1.734 operaciones registradas en las mismas fechas del año pasado.

El volumen de operaciones previsto coloca a Málaga muy por encima de otros aeropuertos vacacionales, como Ibiza, que gestionará 1.256 vuelos, en línea con los 1.248 de 2024. El incremento confirma la recuperación sostenida de la demanda aérea en la Costa del Sol.