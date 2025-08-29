Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: "Lo hacían nuestros abuelos"

Las nuevas técnicas gastronómicas y las especialidades más innovadoras han abierto un extenso abanico de posibilidades para descubrir infinidad de sabores venidos de todos los territorios y épocas. Sin embargo, la aparición de estas nuevas opciones pueden llevar al olvido algunos de los platos más tradicionales de la sociedad, dejando tras de sí una de las mayores riquezas culturales y culinarias de tiempos pasados.

Para evitar que esto ocurra, el restaurante 'Varela Beach' de Torre del Mar ha querido rescatar y dar a conocer uno de los cocinados más típicos y tradicionales de toda Málaga, que muchos ciudadanos a día de hoy desconocen por su olvido con el paso de las décadas. Se trata de los arbitanes, también conocidas como tirillas de pintarroja, muy popular entre las familias de pescadores durante los años 60.

La tradición de este plato que proviene de la pintarroja

"Era un plato típico de aquí y lo sigue siendo. No queremos que se pierda esta costumbre y este tipo de platos que hacían nuestros abuelos en el 63 y que nosotros seguimos haciendo", señalan desde este restaurante situado en el Paseo Marítimo de la ciudad costera sobre esta especialidad denominada el jamón de los pescadores.

Esta especie de mojama proviene de la pintarroja, uno de los tiburones más pequeños y abundantes en el Mediterráneo de apenas 50 centímetros de longitud que recibe su nombre por las motas rojizas de su cuerpo. En lugar de venderse en las lonjas, este pescado se repartía entre la tripulación de los barcos, quienes los vendían en tierra directamente a los bares o los degustaban en sus propios hogares.

Cómo cocinar este jamón de pescadores

"Este plato es crujiente, sabroso y con ese sabor que solo da el mar", indica el negocio sobre esta "tradición que se come a bocados". Para hacer este plato típico, es necesario primero mantenerlo durante media hora en agua de mar para "que no le pique la mosca". "De ahí, lo secamos directamente durante dos días y, cuando pasan estos días, lo descolgamos y nos vamos a la cocina", recalcan desde el establecimiento.

Una vez que ya se ha secado, es el momento de pasarlo por fuego durante unos instantes, tras lo que solo quedaría cortarlo en pequeñas porciones y emplatarlo. "Podemos ponerle un poco de limón para quien le guste o dejarlo al natural", añaden.