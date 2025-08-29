«Tour indefinido» por las comisarías de Málaga para denunciar el «abandono» del cuerpo

La sección malagueña de la Confederación Española de Policía (CEP) tiene previsto llevar un «tour de concentraciones indefinidas» por las distintas comisarías de la provincia para dar visibilidad a sus principales demandas laborales. Según ha explicado el sindicato, la primera de las concentraciones se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre frente a las dependencias policiales de Ronda, donde representantes de la organización se concentrarán entre las 10:00 y las 12:00 horas junto a los funcionarios y ciudadanos que quieran unirse a sus reivindicaciones que se resumen en cuatro puntos: la equiparación salarial real respecto a otras policías (locales y autonómicas); una jubilación digna acorde al sacrificio de la profesión; el reconocimiento como profesión de riesgo; y la revisión urgente de las dietas, de las horas extras, la nocturnidad y los festivos.

Desde la CEP han calificado este tour como «una medida excepcional» ante lo que consideran un «abandono» de la institución por parte del Ministerio del Interior y de su principal responsable, Fernando Grande-Marlaska. «Los hombres y mujeres que forman este cuerpo están cansados y agotados de este abandono institucional. Es necesario despertar de esta situación, tanto por el bien de los ciudadanos, que merecen un servicio policial con los medios y la motivación adecuados, como por el bien de los propios policías, que no pueden seguir trabajando en condiciones de desventaja, olvido y precariedad», explican.

Por ello, solicitan la participación en estas concentraciones de «todos los agentes que tengan disponibilidad, de la sociedad civil y de los representantes políticos que consideren que estamos pidiendo algo justo». «Los policías nacionales hemos llegado al límite. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Queremos un futuro digno para quienes cada día arriesgan su vida por la seguridad de todos. Si el ministro Marlaska sigue de espaldas a nuestras reivindicaciones, será la historia la que lo recuerde como el ministro que abandonó a su policía y, con ello, a la ciudadanía», han añadido.

Tras la concentración de Ronda, la CEP irá llevando las reivindicaciones por cada una de las comisarías locales que el cuerpo tiene en la provincia de forma semanal. El calendario previsto llevará estas concentraciones por Fuengirola (11 de septiembre), Málaga (17 de septiembre), Torremolinos/Benalmádena (24 de septiembre), Vélez-Málaga (1 de octubre), Marbella (8 de octubre), Estepona (15 de octubre) y Antequera (22 de octubre).