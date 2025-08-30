Los chiringuitos cierran su mejor verano en Málaga a pesar de la ligera caída del mercado nacional

El presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Málaga, Manuel Villafaina, acaba de avanzar a este periódico que los chiringuitos y restaurantes situados en primera línea del litoral cerrarán su mejor verano en cuanto a facturación. La caída del mercado nacional no ha rebajado las previsiones para esta temporada alta, gracias al permanente aumento del turismo internacional.

«Con el cambio climático nos encontramos en este momento con una meteorología propia de zonas tropicales. Ya no es que estemos ante un verano fuerte en términos de facturación en nuestro sector, y en general en todo el segmento turístico, sino que venimos de una primavera de récord. Junio prácticamente ha alcanzado los datos de julio, que tampoco ha bajado respecto a 2024. Es la realidad que vivimos en Málaga. Hemos podido consolidar la ruptura de la estacionalidad turística, perseguida durante décadas», alega el portavoz de esta patronal.

Villafaina no olvida que durante años se han reivindicado cuestiones que, si en otros momentos eran necesarias a medio plazo, en este momento son muy urgentes. «Tenemos que mejorar las grandes infraestructuras viarias ante el enorme crecimiento turístico que registra nuestra provincia. Recordemos en su día la importancia de la Hiperronda, que nos permitió dar un salto como destino. Es el momento de dar respuesta lo antes posible a los nuevos retos que genera ir de récord en récord tanto en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como en nuestras carreteras o redes ferroviarias», matiza.

«Pero más allá de las reivindicaciones, nuestro balance de este verano es muy bueno. Hemos podido trabajar muy bien y se han superado todas las previsiones un verano más. Y venimos de un primer semestre muy positivo, con la excepción de un mes de marzo en el que las lluvias fueron abundantes, siendo muy importantes para paliar la sequía que arrastrábamos», argumenta este portavoz empresarial.

Las patronales recomiendan a los desempleados que mejoren su formación de manera constante. / Álex Zea

Máximo en contrataciones

Recordemos que el sector hostelero en la provincia ha encadenado casi una treintena de meses con al menos 100.000 trabajadores en plantilla. Agosto ha supuesto un nuevo pico máximo, por encima de los 115.000 empleados. No obstante, aún hay parados dentro de este segmento. Las patronales recomiendan a los desempleados que mejoren su formación de manera constante, al objeto de atender los perfiles que son exigidos.

Villafaina también ha querido referirse a ese millar de plazas hoteleras nuevas que posee Málaga capital respecto a agosto de 2024 y que aún así no han impedido que se pueda mejorar la ocupación media. «La capital juega un papel fundamental en este momento para el sector turístico en la provincia», finaliza.

Algunas empresas alojan a sus trabajadores La enorme dificultad que para muchos jóvenes representa el acceso a la vivienda también la padecen los propios empleados que aspiran a trabajar en un chiringuito, como refuerzo a las plantillas en plena temporada alta. Así ha empezado a ser habitual en localidades como Málaga capital, Marbella o Nerja que los propios empresarios de playa busquen soluciones habitacionales para poder asegurarse la tan necesaria mano de obra. Ya no es nada extraño observar cómo cuatro trabajadores de un mismo chiringuito son compañeros de un piso cuyo propietario es el mismo empleado. Ciertas ofertas de trabajo incorporan desde el pasado año aspectos como la posibilidad de disponer de alojamiento por cuenta de la empresa. De esa manera, el chiringuito tiene asegurada de una manera más rápida la plantilla necesaria para la temporada alta. Colectivos como la propia Asociación de Empresarios de Playa de Málaga, o la patronal hotelera Aehcos, solicitan de manera explícita a las administraciones que busquen soluciones urgentes a esta importante problemática social. Para los portavoces de estas asociaciones, que la Costa del Sol esté muy de moda genera como suele ser habitual en los destinos emergentes un importante encarecimiento en los precios finales como en los costes de producción.

