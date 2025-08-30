La criminalidad aumenta un 1,3% en Málaga en el primer semestre

Las infracciones penales registradas en la provincia de Málaga han aumentado en el primer semestre del año, según el balance de criminalidad de enero a junio hecho público ayer por el Ministerio del Interior, que cifra ese incremento en un 1,3%, con 39.770 delitos contabilizados en los primeros seis meses de 2025.

Esa subida en Málaga está más relacionada con el alza en la cibercriminalidad que en los delitos convencionales, según el balance, ya que la criminalidad convencional ha tenido un leve repunte del 0,4%, mientras que los delitos cibernáuticos se han incrementado en un 5,3%, con un aumento del 20% en ciberdelitos no relacionados con estafas informáticas.

Por tipología, aumentan un 16% los homicidios y asesinatos tanto consumados como en grado de tentativa, con 14 consumados y 29 en tentativa en el primer semestre, y suben los secuestros, con nueve casos, un 80% más frente a los 5 del primer semestre del año pasado.

Sin embargo, hasta este pasado junio, han descendido los delitos contra la libertad sexual, con 382 casos y un 1,8% menos. También caen los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con una bajada del 19,3% con respecto a 2024 y un total de 1.712 delitos.

En el caso de Málaga capital, la criminalidad se mantiene en número de casos en términos similares a los de 2024, con 17.945 casos frente a los 17.953 del año pasado, aunque de nuevo es la cibercriminalidad la que más subida en los delitos registra, con un 7,1% más de casos frente a la caída del 1,7% en la criminalidad convencional. En Marbella, por su parte, sube la criminalidad un 2,2%, con un 15% más de infracciones penales de cibercriminalidad y un -0,1% menos en la convencional.

Balance andaluz

Por su lado, Andalucía cerró el primer semestre de 2025 con un descenso de un 1,7% en la criminalidad convencional, que se traduce en 2.746 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado, manteniendo la tasa de criminalidad cerca de tres puntos por debajo de la media nacional, según los datos correspondiente a los meses de enero a junio de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Según trasladó la Institución en un comunicado, recogido por Europa Press, estas cifras sitúan a Andalucía en el noveno lugar en comparación con el resto de comunidades autónomas, con un total de 29.155 efectivos, lo que suponen 2.319 más respecto a 2018, un incremento del 8,6%. Del conjunto de funcionarios, 13.111 son policías nacionales, 1.175 más que en 2018, un 9,8% superior, mientras que la cifra de agentes de la Guardia Civil se situó en junio de 2025 en los 16.044, 7,7% más que en 2018 (+1.144 agentes).

Asimismo, en el ámbito de la criminalidad convencional, que suma 160.038 delitos, destaca especialmente la reducción de los robos con fuerza en domicilio o establecimientos, que han bajado un 14,2%, así como los robos con fuerza o intimidación, que también se han reducido un 7,6% respecto a enero-junio 2024.

En cuanto a los ciberdelitos, aquellos cometidos a través de las tecnologías por lo que delincuentes y víctimas no están sujetos a la misma localización, éstos aumentaron un 8,8%, pasando de 41.519 a 45.183, donde las estafas informáticas aglutinan el mayor volumen, con 38.327 delitos.

Debido al incremento de la ciberdelincuencia en España, el Ministerio del Interior puso en marcha en 2021 el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el fin de reforzar las capacidades para detectar, prevenir y perseguir este tipo de delitos, así como impulsar medidas operativas y técnicas que garanticen la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han esclarecido el 44% de las infracciones penales registradas en el primer semestre del año, un total de 90.319, lo que supone un 2,8% menos que en el mismo periodo de 2024. De ellas, 89.614 correspondieron a actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil y 705 a policías autonómicas y locales. Por su parte, la tasa de detenidos se sitúa en 247 por cada 1.000 infracciones penales, con un total de 50.705 personas implicadas, de los que 75% eran de nacionalidad española (38.036).