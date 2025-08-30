Un baño con capacidades especiales: la Playa de la Misericordia se convierte en un lugar de terapia

Los tórridos días de verano en la Costa del Sol se resumen para muchos en un gesto tan sencillo como universal: un baño en la playa, una experiencia común en la que disfrutar del olor a salitre y de aguas cristalinas. Sin embargo, para quienes viven con una discapacidad, esa escena cotidiana se convierte en un desafío imposible, un deseo que permanece en la orilla, esperando a cumplirse algún día.

La Playa de la Misericordia rompe con ese límite y se convierte durante el verano malagueño en un portador de ilusiones. Un lugar que sitúa a la inclusión en el epicentro de la arena y ofrece un chapuzón sin restricciones. Esa es la razón de ser de “Disfruta la Playa” una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Málaga que nace para ayudar a personas con discapacidad a disfrutar de un baño en el mar. Materiales como sillas anfibias, andadores o la fuerza humana, son los que hacen posible un refrescón colmado de empatía.

El proyecto, que lleva en marcha desde el 2000 aproximadamente, abraza cada verano a decenas de personas. Gente venida de todas partes, que ve en el mar un salvavidas y una escapatoria al sufrimiento. “Nosotras llevamos viniendo aquí 14 años, aunque no venimos todos los días pero sí muy de vez en cuando”, ha confesado Charo, quien acompaña a su hija Rosario que padece parálisis cerebral.

Charito, como también la llaman los monitores, dibuja una sonrisa cada vez que ojea a lo lejos la carpa del baño asistido. El mimo y el cariño de los trabajadores generan en sus ojos un brillo, al que nada puede compararse. “Se vuelve ‘loquita’ cada vez que venimos”, ha expresado su madre. La usuaria, aunque no puede hablar, demuestra sus emociones sin problema, abrazando a todos los monitores.

Para Pepe, quien también padece de parálisis cerebral, el baño asistido se ha convertido en una terapia física y sobre todo “emocional”. Y aunque sus palabras parecen difíciles de entender, su pronunciación viene directa desde el corazón. “No tengo nada malo que decir de los coordinadores y monitores, son maravillosos”, ha dicho. Este usuario, de 59 años, acude acompañado en ocasiones, aunque también suele hacerlo solo. Con su silla de ruedas y una vitalidad que impone hasta al más fuerte, va hasta el mar para complacerse de lo que más le gusta: nadar.

Un tratamiento médico diferente

El baño asistido es para muchos una práctica de bienestar, una experiencia casi rutinaria que ha mejorado sus estilos de vida y su humor. “Yo vengo aquí todos los días, aunque ni siquiera me bañe”, ha confesado María o Maruchi, como también se refieren a ella algunos de los presentes. Para Maruchi, una malagueña de 84 años, “Disfruta la Playa” se ha convertido en un tratamiento médico único e inmejorable.

El infarto de médula que sufrió hace ya más de una década le robó su movilidad de cintura hacia abajo. Así con coraje y una fuerza interna desmesurable, María acudió a esta iniciativa “yo gracias a esto empecé a andar después de dos años”, ha confesado la mujer. “Los médicos me recomendaron que viniese aquí, aunque a mí el agua no me gusta mucho, y a los tres meses de estar aquí ya andaba con un andador”, ha expresado. La fuerza de voluntad, el mimo y la empatía fueron los alicientes de Maruchi, que hoy se niega a vivir sin ver cada día a sus “niños”, como llama a los monitores; y sin pasar una jornada en la playa de su barrio.

Para Jerónimo la cita obligatoria en la playa de la Misericordia también se trata de una rehabilitación especial. El usuario, que se encuentra en el “ecuador de su vida” con casi 80 años, se unió a la iniciativa tras una neumonía bilateral que lo obligó a usar silla de ruedas. “Salí mermado de la neumonía, y con unas terapias de gimnasia y la ayuda de esto al final conseguí andar, es maravilloso”, ha remarcado el rondeño.

Una historia reconfortante que alivia a todo el que la conoce “recurrí a los baños y con silencio, cariño y afecto, vuelvo siempre al mismo sitio. Jerónimo acude muy frecuentemente, porque ha visto en el equipo de trabajo una familia que lo cuida.

Además, el proyecto ha conseguido cruzar algunas fronteras, y ha llamado la atención de gente de otras provincias andaluzas. Este es el particular caso de Antonio, que viene desde Granada acompañado por su mujer. Este es el segundo verano que acuden a la cita, y cada vez están más contentos con la decisión. “Mi marido tiene una discapacidad del 91%; además de pérdida de audición tiene pérdida de visión, y a veces incluso de movilidad”, ha explicado su mujer. Un accidente doméstico dejó al hombre sin oído.

A eso, también se suma su problema de diabetes que le ha provocado pérdida de visión. Aun así el granadino se mantiene enérgico, los baños en la playa de Málaga le hacen recordar lo que un día fue.

Málaga, Playa de la misericordia. Asistencia al baño en las playas. (Fotografía: Gregorio Marrero) / Gregorio Marrero / LMA

Cómo funciona el proyecto

Disfruta la Playa funciona a través de citas previas, los usuarios que quieran acudir tienen que llamar al el día de antes entre las 12.00 y las 21.00 horas, para guardar su sitio. Allí, coordinador y monitores ofrecen un servicio único y empático que enamora a todos los asistentes. Sus funciones no son sencillas ni mucho menos ligeras en la mayoría de los casos, “en función de la dependencia que tengan usamos un método u otro”, ha explicado Carlos, el coordinador del servicio en la Misericordia.

Sillas anfibias, muletas y varios materiales más que hacen del baño asistido un viaje al que volver. “Muchas veces simplemente se meten en el mar con nuestra ayuda, porque tienen dificultad para entrar o salir del agua”, ha sentenciado el joven.

En el mar, hay anclada una cuerda que se convierte en el apoyo de la mayoría de usuarios. Algunos llegan hasta la orilla en silla, otros agarrados al brazo de los monitores, pero todos cuando se sumergen en el agua se agarran ahí intentando mantenerse erguidos. Aun así, “nunca están solos dentro del agua, siempre nos quedamos pendientes de ellos o se meten con su acompañante en el caso de que traigan”, ha dicho el coordinador.

El baño tiene una duración aproximada de 15 minutos, pero varía dependiendo de la disponibilidad de los monitores, quienes en ocasiones se encuentran saturados. El aforo del baño asistido en la playa de la Misericordia es de hasta 16 personas, pero ellos han llegado a atender a más de 25. Y aunque se trate de un trabajo duro y forzoso, la vocación compensa todo eso. “Lo más satisfactorio es ver bañarse a gente que lleva 10 años sin hacerlo, sus caras de felicidad son indescriptibles, a mí hasta se me pone el vello de punta”, ha confesado Andrea, una de las monitoras más jóvenes, que lleva inmersa en este servicio desde que tiene 16 años.

Málaga, Playa de la misericordia. Asistencia al baño en las playas. / Gregorio Marrero / LMA

La diversidad como protagonista en la costa

Un servicio que complace a todos, “viene gente de todas las edades, desde niños de tres o cuatro años, hasta señores y señoras de 94”, ha dicho Carlos. La Misericordia, se convierte durante los meses de verano en un albergue de ilusiones, diversidad y oportunidades “aquí viene gente con cualquier tipo de discapacidad, desde personas que tienen parálisis cerebral hasta gente que se ha partido una pierna en un accidente de moto”, ha confesado el coordinador. Personas que llevan dos, tres e incluso diez años sin saborear el agua marina y sin oler el salitre malagueño y que, ahora, agradecen al Ayuntamiento la iniciativa de un proyecto así.

“Nosotros hacemos un gran esfuerzo, trabajamos a demanda, los monitores nos dicen lo que van necesitando y nosotros se lo proporcionamos”, han informado fuentes del Ayuntamiento de Málaga. El material corre a cargo del consistorio y los usuarios están muy contentos y piden visibilidad y reconocimiento. “Los monitores tienen que tener mucha paciencia, por eso estamos muy agradecidos con ellos y con el Ayuntamiento que es el que también hace posible esto”, ha dicho Maruchi o María.

El baño asistido está disponible desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre todos los días de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Aunque, a partir del 15 de septiembre solo se llevará a cabo los fines de semana en el mismo horario. Además, el servicio también se presta en las playas de la Malagueta y El Dedo.

Bañarse en el mar debería ser un derecho sin limitaciones a disposición de todo el que lo desee, la discapacidad no es un problema en una ciudad donde ayudar a los demás es el motor que mueve al mundo.