El entrenador de kárate detenido en Málaga deja de ser asesor técnico de la Federación Andaluza

La Federación Andaluza de Kárate ha aceptado la dimisión irrevocable como asesor técnico de esta institución del entrenador y ya exseleccionador nacional junior Lorenzo Marín, que ha sido detenido por agredir sexualmente de forma continuada a varios alumnos cuando eran menores.

El arrestado había remitido el jueves un escrito a la federación, a través de un abogado, presentando su dimisión por razones personales, sin más detalles, algo que hizo un día antes de que se conociera su detención e ingreso en prisión por las presuntas agresiones sexuales a menores.

La Federación Andaluza, que tuvo conocimiento por los medios de comunicación de la noticia de su detención, aceptó este viernes la dimisión, le ha apartado de cualquier actividad federativa y ha puesto en marcha los mecanismos para abrir un expediente disciplinario al entrenador, han informado a EFE fuentes de este organismo.

El entrenador no tenía ningún cargo destacado en la Federación, más allá de ser asesor técnico por su condición de seleccionador nacional, han señalado las fuentes. La Federación ha emitido un comunicado oficial en el que condena "de forma firme y categórica" cualquier conducta de acoso o abuso, ya que es "contrario a los valores del deporte, así como a los principios éticos y de respeto" que promueven.

Ha trasladado su apoyo a los deportistas afectados y se pone a su disposición para brindar "el acompañamiento necesario", además de manifestar su total colaboración con las autoridades policiales y judiciales en el esclarecimiento de los hechos.

Este organismo ha garantizado que seguirá trabajando, en coordinación con la Federación Española, para garantizar "entornos seguros, de confianza y de respeto" para quienes practican este deporte en la comunidad y a nivel nacional.

Por su parte, la Federación Española de Kárate cesó este viernes al entrenador de todos sus cargos de forma inmediata, ya que hasta ahora era seleccionador de las categorías Cadete, Junior y Sub-21.

Ambas federaciones han detallado a EFE que no tenían conocimiento previo de lo ocurrido y que conocieron la noticia cuando se publicó en los medios de comunicación la detención e ingreso en prisión.

El entrenador, de 70 años y con una amplia trayectoria de más de cuatro décadas en este deporte, ha sido detenido como presunto autor de cuatro delitos de agresión sexual continuada a varios alumnos cuando eran menores, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta la localización de más víctimas, según la Policía Nacional.