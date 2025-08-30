Los pediatras piden prevenir el acoso y ciberacoso escolar desde el primer día de curso

Se acaban las vacaciones de verano y eso supone que en pocos días todos los niños y adolescentes regresarán a las aulas, un momento de alegría para muchos que esperan reencontrarse con sus compañeros, pero también de miedo y de tensión para aquellos que sufren acoso escolar o ciberacoso. Un problema que va en aumento y que puede llegar a repercutir en la salud de los jóvenes.

Por ese motivo, desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) quieren adelantarse y recordar la necesidad de implementar medidas de detección precoz y de prevención desde el primer día de curso.

Según el 'Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Centros de Educación Primaria', publicado en 2023 por el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, dependiente del Ministerio de Educación, cerca del 9,5% de los alumnos menores de 12 años dice haber sido víctima de acoso escolar en alguna ocasión, y un 9,2% señala haber sufrido ciberacoso. Una situación que empeora en la etapa de secundaria, donde casi el 20% de los estudiantes reconoce haber vivido conductas de acoso.

Acoso desde los 8 años

Los propios pediatras son testigos de esta grave problemática en sus consultas de Atención Primaria, donde advierten que cada vez detectan casos en edades más tempranas. “Cada vez detectamos a niños y niñas más pequeños, desde los 8 años, víctimas de ciberacoso”, alerta la doctora Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

“El acoso escolar no es un problema nuevo. Sin embargo, la generalización del uso de pantallas en edades cada vez más tempranas y la consiguiente dificultad para vigilar estas conductas, ajenas a la escuela, pero relacionadas con ella, por cuanto implican al alumnado, favorecen los casos de acoso a través de medios electrónicos o ciberbullying”, explica la doctora Cenarro.

El bullying afecta a un 25% de la población estudiantil. / L.O.

Ante esta realidad, la AEPap defiende la importancia de actuar preventivamente y detectar estas situaciones lo antes posible, tanto en el entorno familiar como en el escolar. No obstante, también advierten de que en ocasiones la dificultad de los menores víctimas y de su entorno para comunicar esta realidad provoca que pase desapercibida.

Señales de alerta

Por ello, insisten en que es vital que las familias y docentes estén atentos a ciertas señales de alerta. Entre ellas destacan el empeoramiento del rendimiento escolar o los cambios de comportamiento llamativos, que pueden pasar porque el menor esté más irascible hasta la negativa a realizar actividades que previamente le gustaban, según detalla la pediatra Marta Torrejón, en ‘Familia y Salud’, la plataforma de divulgación de AEPap,

“En cuanto a los niños con enfermedades crónicas, pueden sufrir una exacerbación”, afirma la profesional, que puntualiza que estos signos pueden darse cuando se producen tanto casos de acoso, como de ciberacoso.

Cuando las situaciones de violencia se dan directamente en el entorno escolar, pueden darse hallazgos físicos, como moratones o arañazos, aunque también hay que estar atentos a si el material escolar está dañado o desaparece, porque podría ser otro signo de alerta de que un niño está siendo víctima de acoso en la escuela.

Dolor de cabeza o abdominal

Las somatizaciones son otro indicador importante, como cuenta la doctora Torrejón, que pueden incluir vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, angustia o ansiedad, así como problemas conductuales como tendencia al ánimo triste, mutismo selectivo y timidez extrema.

Por otro lado, la doctora aclara que, aunque cualquier niño o niña puede ser víctima de acoso, existen determinados perfiles con mayor riesgo, como aquellos niños que tienen comportamientos extremos (muy impulsivos o muy tímidos). También los que han estado expuestos a violencia en su entorno familiar o han sido víctimas, así como aquellos cuya apariencia física está fuera de lo habitual, tengan sobrepeso u obesidad, pertenezcan al colectivo LGTBI+ o aquellos con alguna patología crónica o mental.

Respecto a los acosadores, señala que suelen adoptar “un papel de líder negativo del grupo de amigos, incitando a otros compañeros a ejercer también comportamientos de acoso”. Asimismo, indica que también existe la figura del “bully-victim”, un niño que ha sufrido acoso y que puede llegar a convertirse en agresor.

Otros consejos

Para abordar estas situaciones, la pediatra recomienda “escuchar de manera abierta” y diseñar con el niño y, en la medida de lo posible, junto con el centro escolar un ‘plan de seguridad’ que permitirá al menor ir al colegio tranquilo. Además, aconseja registrar fechas, lugares y personas implicadas para documentar el acoso.

En situaciones complejas, recomienda consultar al pediatra de Atención Primaria, que también podrá evaluar la conveniencia de consultar a otros profesionales, como psicólogos especializados.