Fin de semana de vuelta a casa tras las vacaciones

Con el final de agosto, para muchos visitantes que han pasado sus ansiadas vacaciones en la Costa del Sol es la hora de volver a casa y retomar la rutina. Aunque en Málaga la temporada alta se viene alargando en los últimos años hasta bien entrado el otoño, desde este pasado viernes y hasta este domingo las carreteras de la provincia y los transportes públicos viven unas jornadas de máxima actividad por el desarrollo de la operación retorno.

Así, las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT) apuntan a que estos días se producirán 226.700 desplazamientos de largo recorrido en la provincia, tanto de visitantes que salen de la provincia como de aquellos que puedan venir a la Costa del Sol por ocio en septiembre. Para este domingo, la DGT señala que las franjas de más tráfico serán de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 h. En esos tramos horarios se pueden dar retenciones en la A-45, especialmente en el Alto de las Pedrizas, y en la A-7 a su paso por Fuengirola y San Pedro de Alcántara, además de la MA-20 en Málaga capital.

Por su parte, la estación de Málaga María Zambrano es en estas jornadas uno de los principales nodos ferroviarios de Andalucía durante la operación retorno. Según datos de Adif, 270 trenes tendrán origen o destino en la terminal malagueña entre el viernes y el lunes. Esto convierte a la ciudad en la segunda estación andaluza con mayor tráfico en estos días, solo por detrás de Sevilla Santa Justa, con 293.

Viajeros, este sábado, en el Aeropuerto de Málaga. / Gregorio Marrero

Renfe ha reforzado sus servicios con 3.280 plazas adicionales en el corredor Sur, buena parte de ellas con destino u origen Málaga, a lo que se suman los trenes de Ouigo e Iryo que también operan la línea de alta velocidad con Madrid.

Aeropuerto de Málaga

En el caso del Aeropuerto de Málaga, vía de entrada y salida de numeroso tráfico nacional e internacional, también se está viviendo con intensidad la operación de vuelta a casa, con 1.779 vuelos programados desde el viernes y hasta el lunes. La cifra supone un ligero incremento respecto a las 1.734 operaciones registradas en las mismas fechas del año pasado, lo que confirma la tendencia al alza del aeródromo malagueño que no ha dejado de batir récords de vuelos y pasajeros en lo que va de año.

Para los que aún disfrutan de la Costa del Sol, las temperaturas seguirán acompañando. Este sábado, se han registrado máximas por encima de los 35 grados en localidades como Coín y para esta semana que entra se espera que estén por encima de los 30 grados, con máximas que pueden ser de 35 grados hoy en el litoral.