Así será la pasarela que cruzará el río Torrox

El Ayuntamiento de Torrox ha relanzado el concurso para construir la gran pasarela de madera que cruzará el río de esta localidad axárquica, a la altura de la desembocadura, y dará continuidad a la Senda Litoral.

Tras realizar una serie de correcciones en los pliegos que rigen este contrato, el consistorio ha vuelto a sacar a licitación las obras, que mantienen el presupuesto de licitación, 2.151.735,23 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución, ocho meses. La actuación se divide en dos lotes, el primero, que abarca los trabajos de obra civil, cimentación y acondicionamiento de los accesos y entorno, y el segundo, correspondiente a la ejecución del propio puente de madera.

La pasarela tendrá una longitud de 165 metros, con un ancho de tres metros, y contará con barandillas de madera o antepechos de fábrica en las zonas donde exista riesgo de caída. Además de cruzar el cauce del río, la intervención actuará sobre otros 100 metros de acceso, integrando el diseño con el entorno natural. Para su construcción se empleará madera de Pino silvestre (Pinus sylvestris). Tendrá uso exclusivo peatonal.

Recreación del puente de Torrox. / L.O

Continuidad a la senda litoral

"La senda proyectada responde al objetivo básico de recuperar la continuidad del paso peatonal accesible y seguro en este tramo de costa adyacentes", se detalla en el pliego de condiciones consultado por este periódico.

El puente se construirá junto al Faro de Torrox, construido junto a un yacimiento arqueológico protegido como Bien de Interés Cultural, el "conjunto del Faro de Torrox, también llamado Villa romana de El Faro.

Desembocadura del río Torrox, donde se construirá la pasarela. / L.O

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, calificó este proyecto como "pieza clave" para conectar los cuatro kilómetros que se han ejecutado ya entre Punta del Faro y la playa del Peñoncillo.