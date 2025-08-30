Infraestructuras
Así será la pasarela que cruzará el río Torrox
El ayuntamiento relanza el concurso para construir el puente de madera que dará continuidad a la Senda Litoral
El Ayuntamiento de Torrox ha relanzado el concurso para construir la gran pasarela de madera que cruzará el río de esta localidad axárquica, a la altura de la desembocadura, y dará continuidad a la Senda Litoral.
Tras realizar una serie de correcciones en los pliegos que rigen este contrato, el consistorio ha vuelto a sacar a licitación las obras, que mantienen el presupuesto de licitación, 2.151.735,23 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución, ocho meses. La actuación se divide en dos lotes, el primero, que abarca los trabajos de obra civil, cimentación y acondicionamiento de los accesos y entorno, y el segundo, correspondiente a la ejecución del propio puente de madera.
La pasarela tendrá una longitud de 165 metros, con un ancho de tres metros, y contará con barandillas de madera o antepechos de fábrica en las zonas donde exista riesgo de caída. Además de cruzar el cauce del río, la intervención actuará sobre otros 100 metros de acceso, integrando el diseño con el entorno natural. Para su construcción se empleará madera de Pino silvestre (Pinus sylvestris). Tendrá uso exclusivo peatonal.
Continuidad a la senda litoral
"La senda proyectada responde al objetivo básico de recuperar la continuidad del paso peatonal accesible y seguro en este tramo de costa adyacentes", se detalla en el pliego de condiciones consultado por este periódico.
El puente se construirá junto al Faro de Torrox, construido junto a un yacimiento arqueológico protegido como Bien de Interés Cultural, el "conjunto del Faro de Torrox, también llamado Villa romana de El Faro.
El alcalde de Torrox, Óscar Medina, calificó este proyecto como "pieza clave" para conectar los cuatro kilómetros que se han ejecutado ya entre Punta del Faro y la playa del Peñoncillo.
- Detenido por comprar en tiendas de Málaga ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Cuenta atrás para que la Zona de Bajas Emisiones de Málaga empiece a multar
- Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
- Fallece Emilio Benéitez, alma mater del mítico bar Emily
- Alerta amarilla este jueves en el litoral de Málaga por viento y olas de hasta tres metros
- En prisión el presunto autor de seis incendios forestales en Málaga
- Estas son las fechas en las que volverán a las aulas los alumnos de la UMA
- La Costa del Sol de Málaga, entre los puntos con más subida del precio de la vivienda en España y nivel 'crítico' de accesibilidad